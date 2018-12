Acht maanden effectief gevraagd na vuistslag aan parkeerwachter TVDZM

10 december 2018

18u00 0 Willebroek Alil A., een jongeman uit Willebroek, riskeert acht maanden effectief. Aan een parkeerwachter, die hem net boete had uitgeschreven, gaf hij een vuistslag in het gezicht.

De jongeman bezocht afgelopen zomer zijn ouders in het centrum van Willebroek en parkeerde zijn auto op straat. Toen hij buiten kwam, zag hij hoe de parkeerwachter foto’s aan het nemen was van de auto. “Kort nadat de beklaagde zijn voertuig verzette, gaf hij de parkeerwachter een vuistslag in het gezicht”, zei de Mechelse procureur Lieselotte Claessens op de zitting. “Het slachtoffer vluchtte naar een nabijgelegen kapperszaak en verwittigde de politie. Die kwam meteen ter plaatse en kon de beklaagde daar aantreffen.” De jongeman uit Willebroek gaf de feiten toe. “Ik voelde me geviseerd door die man”, zei hij tegen de rechter. “Ik ben niet trots op wat ik heb gedaan, maar het is nu eenmaal gebeurd.” De Mechelse aanklaagster eiste een celstraf van acht maanden effectief en een boete van 200 euro. “Meneer heeft al zes correctionele veroordelingen, waaronder één voor gelijkaardige feiten. Bovendien pleegde hij deze feiten amper elf dagen na een vorige veroordeling”, besloot Claessens. De raadsvrouw van de beklaagde vroeg om een werkstraf of een autonome probatiestraf. Vonnis op 7 januari.