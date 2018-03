A12 elf uur dicht door takelwerken KRAANWAGEN VAN 40 TON KNALT DOOR MIDDENBERM TIM VAN DER ZEYPEN

08 maart 2018

02u36 0 Willebroek Takeldiensten zijn gisteren bijna een hele dag in de weer geweest om een kraanwagen te verwijderen. Die knalde omstreeks 4.30 uur door de middenberm van de A12 ter hoogte van dancing Carré. Niemand raakte gewond maar het ongeval en de takelwerken zorgde voor heel wat hinder op de baan. Elf uur later kon het verkeer opnieuw doorrijden.

De kraanwagen van een dakwerkenbedrijf uit Harelbeke reed woensdagochtend in de richting van Brussel. Ter hoogte van de Willebroekse dancing Carré ging het mis. Om een nog onduidelijke reden week de bestuurder van de kraanwagen van zijn rijvak af. Bij het daaropvolgende manoeuvre stak de kraanwagen de rijbaan dwars over en knalde hij tegen de vangrails van de middenberm. Alleen hielden die het gevaarte niet tegen. De kraanwagen kwam pas tot stilstand op de rijvakken van de snelweg in de tegenovergestelde richting (naar Antwerpen). Op dat moment bevonden er zich gelukkig geen andere auto's in de directe omgeving. Hulpdiensten, waaronder brandweer, een ambulance en de Antwerpse wegpolitie werden opgeroepen. Niemand raakte gewond. De bestuurder bleef wel in shock achter met de aangerichte ravage.





Ongevallen in file

De politie besloot om de A12 in de richting van Antwerpen meteen af te sluiten voor het verkeer. "Het doorgaand verkeer kon enkel passeren door de parking van Dancing Carré over te rijden. Richting Brussel was enkel het linkerrijvak afgesloten", vertelt de politie. Het verkeer werd later, bij de takeling, omgeleid vanaf het kruispunt in Londerzeel van de A12 met de Kerkhofstraat en de Londerzeelsesteenweg. "Het verkeer moest dan omrijden via de Meerstraat en de Veurtstraat en kon vervolgens aan brouwerij Duvel op de A12 oprijden", aldus Wegen en Verkeer. "Het zorgde er uiteraard voor dat het ook op de binnenwegen erg druk was."





In de files die ontstonden door het ongeval gebeurden tal van kleine ongevallen. Het bleef voornamelijk bij blikschade. Een wagen ging bijvoorbeeld aan het slippen omdat de bestuurder plots in de remmen te moeten gaan, een motorrijder kwam ten val.





Reservebanden

De takeling van de kraanwagen verliep niet van een leien dakje. De kraanwagen woog zo'n veertig ton. "De kraan wegslepen was geen optie", luidde het gisteren. "Aangezien er banden stuk waren, moesten er eerst reservebanden worden aangeleverd. Hem nadien over de weg slepen was uitgesloten wegens het gevaar, en dus werd er geopteerd om de kraanwagen op te laden op een dieplader."





Pas rond de middag kon de kraanwagen getakeld worden vanuit zijn benarde positie in de middenberm. "Nadien werd getracht om de kraanwagen op de dieplader te takelen. Daarvoor moest een tweede kraan ter plaatse komen om alles vlot en veilig te kunnen laten verlopen. Eens die ter plaatse was, verliep alles vlot", besluiten de hulpdiensten.





De takeling duurde nog tot ongeveer 15.30 uur en nam zo'n elf uur in beslag. Die hele tijd werd gevraagd aan automobilisten om de A12 te mijden. Eens de rijbaan opnieuw vrij was, kon het verkeer opnieuw over de A12. En maar gelukkig ook. "Want vooral de avondspits naar Antwerpen is erg druk op de A12", besluit Wegen en Verkeer.