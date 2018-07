A12: Een greep uit de ongevallen van de voorbije vijf jaar 10 juli 2018

Juli 2018: De bestuurder van een bestelwagen rijdt op de A12 richting Antwerpen door het rode licht en botst met een personenwagen die uit de Breendonkstraat komt. Bij het ongeval zijn in totaal negen mensen betrokken. Een inzittende van de bestelwagen overlijdt aan zijn verwondingen.





Maart 2017: Een auto komt uit de Breendonkstraat en wordt in de flank gegrepen door een terreinwagen die richting Antwerpen rijdt. De bestuurder van de eerste wagen raakt hierbij zwaargewond.





Augustus 2016: Een automobilist filmt met zijn dashcam hoe een BMW met een rotvaart door het rode licht scheurt, en de bestuurder daarna over twee rijvakken zwalpt - volgens de maker van het filmpje omdat de bestuurder op een smartphone zit te scrollen.





Juni 2016: Een 55-jarige man wordt in zijn auto gegrepen door een vrachtwagen en overlijdt ter plaatse. Een passagier loopt zware verwondingen op. Oorzaak: één van de wagens negeerde het rode verkeerslicht op het kruispunt.





Juni 2013: Ter hoogte van het kruispunt botsen vijf wagens tegen elkaar, ze lopen allemaal schade op en versperren urenlang de rijbanen richting Antwerpen.





Juni 2013: Een vrachtwagen met dertig ton bloem rijdt tegen een terreinwagen en kantelt. Dat zorgt ervoor dat alle verkeerslichten zonder elektriciteit komen te zitten, het kruispunt blijft meerdere dagen afgesloten voor reparatie.





Mei 2013: Een bestelwagen rijdt in op een rij wachtende auto's aan de lichten: negen voertuigen botsen tegen elkaar, de drie rijvakken zijn gedurende drie uur volledig versperd. Bij het ongeval raken negen mensen lichtgewond. (EDT)