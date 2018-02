6 maanden cel geëist voor racistische 'bananen'-uitspraak 15 februari 2018

02u40 0

Kelly D.W. uit Willebroek moest zich gisteren komen verantwoorden voor een racistische uitspraak. En die was helemaal niet mals: "Gij en uw soort kunnen best allemaal op een boot stappen richting Afrika. Stinkende neger, ga terug bananen plukken." De man in kwestie was erg geschrokken en diende klacht in. Gisteren kwam hij zich burgerlijke partij stellen. Het incident vond plaats eind april 2016, enkele agenten waren getuige van de uitspraken. Die waren kort daarvoor opgeroepen voor een vechtpartij tussen beklaagde en de burgerlijke partij. Over die vechtpartij waren er te weinig aanwijzingen dat die effectief had plaatsgevonden. De procureur was streng in zijn vordering. Hij vroeg een celstraf van zes maanden en een geldboete van 600 euro met eventueel probatie-uitstel. De vrouw zelf kwam niet opdagen en liet verstek gaan. Aan haar proefstuk leek ze uit haar strafregister niet te zijn. De vrouw werd namelijk vorig jaar nog schuldig bevonden voor gelijkaardige feiten. Ze kreeg toen al een maand maand cel en 300 euro boete. Rechter Theo Byl nam de zaak in beraad. Hij velt een vonnis binnen de maand. (TVDZM)