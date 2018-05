58 palletten met voeding gestolen 'uit noodzaak' 29 mei 2018

02u50 0 Willebroek Marcellus H. (54) uit Leuven riskeert een celstraf van vijftien maanden effectief. De vijftiger stond terecht omdat hij zeker dertien keer paletten met voeding en drank heeft gestolen. De man betwist de feiten niet en pleegde ze naar eigen zeggen uit financiële noodzaak.

De diefstal kwam in 2017 aan het licht door camerabeelden en een stookverlies bij Schenker in Tisselt bij Willebroek. Volgens de burgerlijke partij ging hij ervandoor met palletten met eten, babyvoeding en drank van Nestlé alsook met palletten vol cava. "Deze producten ging hij vervolgens voor een appel en een ei doorverkopen in het misdaadmilieu in Breda", zei de openbaar aanklager. Hij vond dat de man weinig tot geen rekening hield met zijn werkgever en vorderde daarom een effectieve celstraf.





Bijzonder eerlijk

Uit zijn verhoren bij de politie bleek dat beklaagde voor drie paletten zo'n zeshonderd euro kreeg. Bovendien pleegde hij de diefstallen op slechts twee maanden tijd.





De man zelf was bijzonder eerlijk tegen rechter Eirka Colpin. Hij gaf de feiten niet enkel toe, maar legde ook uit waarom hij ze had gepleegd. "Ik stond met mijn rug tegen de muur", klonk het in zijn pleidooi. "Ik had een echtscheiding achter de rug die me heel wat geld heeft gekost. Het is fout en helemaal niet goed te praten."





Veel schuldinzicht

De vijftiger had verder ook erg veel schuldinzicht. Iets wat hij geleerd had in de cel: "Acht op de tien mensen daar vertelden dat ze onschuldig waren. Hou toch op, dacht ik toen. Je zit niet onschuldig in de gevangenis. Wees een man en geef toe dat je verkeerd was. Ik doe het alvast."





45.000 euro

Zijn raadsman Erik Bertels kwam een milde toepassing van de strafwet vragen. Hij vroeg tot slot om de door de burgerlijke partij gevraagde 45.000 euro niet toe te kennen. "Hij wil de schade vergoeden, maar deze vordering is niet correct. Er is geen concrete beschrijving." Vonnis op 25 juni. (TVDZM)