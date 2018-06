5 jongeren in top 10 van CD&V 08 juni 2018

CD&V Willebroek trekt met 5 jongeren in de top 10 naar de verkiezingen. "Maaike Bradt trekt de lijst, gevolgd door Gert Boey op 2, Jilde Van Dyck op 3, Raf Coenjaerts op 4, Murat Oner op 5, Audrey Van Doorslaer op 6, Mathias De Smet op 7, Eric Huybrechts op 8, Ellis Van den Bergh op 9 en Saïd Al Mehraj op 10. Raadslid Ronnie Moerenhout zal de lijst duwen", zegt Bradt. "We combineren zo vernieuwing met kennis en ervaring. Ook in ons programma focussen we op jongeren: groene speelruimtes voor de kleinsten, fuiven voor onze jongeren, degelijk onderwijs, betaalbare woningen voor jonge gezinnen, ondersteuning voor dynamische ondernemers, een uitdagend bedrijfsleven waar iedereen kansen krijgt en een multiculturele samenleving waar iedereen mee is."





