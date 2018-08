35 van de 934 bestuurders onder invloed 17 augustus 2018

In Willebroek zijn er in totaal 35 autobestuurders tegen de lamp gelopen bij diverse alcohol- en drugcontroles. Die gebeurden onder meer op de Dendermondsesteenweg, langs de Denderlaan en in de Blaasveldstraat. Dertig autobestuurders bleken onder invloed van alcohol, drie onder invloed van drugs. In totaal werden 934 bestuurders gecontroleerd. (TVDZM)