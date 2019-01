29 fietsers rijden zonder verlichting: “Tien pv’s opgesteld en zestien brieven naar ouders” TVDZM

18 januari 2019

De politiezone Mechelen-Willebroek heeft bij verschillende fietscontroles maar liefst 29 fietser betrapt die zonder verlichting reden. De controles werden uitgevoerd op het August Van Landeghemplein.

De controleactie kwam er een dag nadat het ruim anderhalve week een sensibiliseringsactie had gevoerd in Willebroek. “Daarbij werden fietsers die in gebreke waren, aangesproken door onze collega’s. Ze kregen geen boetes maar wel een waarschuwing mee naar huis”, legt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande uit.

Gisteren ging de politie over tot actie. Zowel in de Schoolweg en op het August Van Landeghemplein werden fietsers gecontroleerd op het gebruik van hun fietsverlichting. “In totaal werden er 29 fietsers, vooral jongeren, betrapt op het rijden zonder verlichting”, aldus Van de Sande nog.

Negentien van hen waren onder de zestien jaar oud. Hun ouders zullen binnenkrot een brief in hun brievenbus mogen verwachten. Verder werden er ook er ook nog tien andere fietsers, die boven de zestien jaar oud waren, geverbaliseerd. “Zij kregen een geldboete van 58 euro mee naar huis”, zegt Van de Sande nog.

De politie belooft dergelijke acties ook in de toekomst nog uit te voeren. “Zichtbaarheid in het verkeer is een belangrijke maatregel in het voorkomen van verkeersongevallen”, besluit Van de Sande. “Daarom is naast een verplichte en goed functionerende fietsverlichting ook het dragen van fluorescerende kledij erg belangrijk.”