28-jarige lichtgewond na ongeval 06 augustus 2018

In Willebroek is een 28-jarige overgebracht naar het ziekenhuis na een kop-staartaanrijding tussen twee vrachtwagens en een personenwagen in de Koning Boudewijnlaan. De twintiger was de bestuurder van de personenwagen. Hij liep lichte verwondingen op. (AVH)