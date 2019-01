250 vrijwilligers planten klimaatbos in Heindonk Antoon Verbeeck

20 januari 2019

17u30 0 Willebroek BOS+, Climate Express en Klimaatcoalitie beloofden voor elke deelnemer aan de klimaatmars van 2 december een vierkante meter bos en voegden deze zondag in Heindonk (Willebroek) de daad bij het woord. Ter hoogte van de voetbalvelden van VK Heindonk gingen er dankzij de hulp van 250 vrijwilligers 3.000 inheemse bomen de grond in.

Zondagnamiddag was het een drukke bedoening aan de Kleine Bergen, en dat had niet alleen te maken met de thuiswedstrijd van VK Heindonk. BOS+, Climate Express en Klimaatcoalitie hadden een weide in de straat uitgekozen voor hun internationale plantactie. “Belofte maakte schuld. Onze organisaties hadden beloofd dat wij voor iedere deelnemer aan de historische klimaatmars een vierkante meter bos zouden planten. Een gewaagde belofte, want de mars bracht zo’n 75.000 deelnemers op de been. Maar op korte tijd zijn wij er toch in geslaagd om in Vlaanderen, namelijk hier in Willebroek en in Kortrijk, grond te vinden voor onze actie”, legt Bart Carlier van BOS+ uit. “Eergisteren stonden er hier nog koeien in de wei, vandaag planten wij hier een klimaatbos. Het gaat om een stuk van 1,6 hectare. In Kortrijk is de grond kleiner en gaat het om 0,6 hectare. Binnen x-aantal dagen planten we ook een bos aan bij een privé-persoon in Willebroek en op een grond in Tisselt. Om onze doelstelling te halen, kijken we ook over de grenzen heen. Zo komen er ook bossen in Ecuador en Uganda.”

Voor de actie in Willebroek offerden 250 mensen hun vrije zondag op om mee te komen helpen. Aan de deelnemers werd gevraagd om zelf spades, botten en handschoenen mee te nemen. Het vriesweer maakte het geen makkelijke klus. “Gelukkig zijn er al op voorhand gaten in de grond geboord”, knipoogt deelnemer Radek Oborný. Ook Chiro Sint-Jef kwam de handen uit de mouwen steken. “Er verdwijnen steeds meer bossen, ook hier in Willebroek”, vertelt Stijn Huybrechts van de Chirojongens. “Met de Chiro willen wij het buitenspelen promoten, maar dan moeten er natuurlijk wel locaties zijn waar wij kunnen spelletjes spelen en kampen bouwen. Vandaar dat we hier vandaag met een man of vijftien aanwezig zijn. Een nieuw bos in onze gemeente is meer dan welkom.”

Toch zullen de Chirojongens geduldig moeten zijn. “Het bos zal toegankelijk zijn voor publiek, maar hoe we het zullen invullen, is nog niet duidelijk. Ik raad iedereen aan om deze grond een tijdje ongemoeid te laten. De bomen zijn in het begin nog kwetsbaar”, zegt Maaike Bradt (CD&V), schepen voor Milieu. “Met het gemeentebestuur waren we al aan het zoeken naar een invulling voor bepaalde percelen, en toen kwam de vraag van BOS+. Wij kunnen dit initiatief alleen maar toejuichen. Onze gemeente engageerde zich om de luchtkwaliteit te verbeteren; het aanplanten van dit klimaatbos moet daarbij helpen.” Omstreeks 16.30 uur werd de laatste boom geplant. De vrijwilligers werden voor hun inspanningen beloond met een kommetje soep.