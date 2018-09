200 kilometer varen met kajak STEVE VERCAUTEREN WAAGT ZICH AAN 'DODENTOCHT VOOR KAJAKKERS' ELS DALEMANS

07 september 2018

02u38 0 Willebroek De 200 kilometer lange route van de elfstedentocht afleggen met een zeekajak in minder dan 36 uur, aan die loodzware uitdaging waagt Willebroekenaar Steve Vercauteren zich dit weekend. Met zijn deelname aan de 'Dodentocht voor kajakkers' zamelt hij geld in voor het zwembad Dolfijntje.

"Ik vaar deze tocht samen met Milan Verstraete en Harry Heimberg, we zijn alledrie lid van de Willebroekse Kajak Klub Hazewinkel en het Northseakayak-team. Milan en Harry zijn goed getraind, ikzelf had iets te weinig tijd dus ik ga vooral varen op karakter", grapt Vercauteren.





"We starten vrijdagochtend 7 september om 9 uur in Franeker (Nl) aan de 16de editie van deze 200 kilometer lange elfstedenroute. Onderweg mogen we maar twee keer stoppen: voor avondeten en ontbijt. Het is niét toegelaten om bijvoorbeeld enkele uren aan de kant te slapen, we moeten de hele tocht lang wakker blijven. En natuurlijk moeten we ook een paar keer de boot uit om de kajak over een hindernis te dragen. Daarom volgen we ook niet voor de volle 100 % de originele schaatsroute langs alle 11 steden. Het stukje Harlingen-Franeker leggen we af via het kanaal: dit scheelt ons 6 keer uitstappen en overdragen. Het doel is om voor zaterdagavond 21 uur over de finish te varen."





"Aan deze uitdaging nemen amper 20 kajakkers deel, de tocht is dan ook loodzwaar. Ik vermoed dat de nacht het moeilijkste moment zal worden. We hebben dan al een hele dag gevaren, en moeten in de kou en donker onze weg zien te vinden op grote meren. We zullen onze route zoeken met behulp van een kompas, hopelijk varen we niet verloren en doen we er nog wat extra kilometers bij (lacht). Het is omwille van die moeilijke navigatie en het kleine aantal deelnemers verplicht om 's nachts teams te vormen, niemand mag alleen blijven. Je hebt hier ook geen groepen supporters langs de weg zoals bijvoorbeeld bij de Dodentocht wél het geval is."





"Wat de tocht extra zwaar maakt, is het feit dat het water in Nederland helemaal vlak is. Er zit geen stroming op om ons even te laten meedrijven, we zullen de hele tijd zelf moeten werken. Milan, Harry en ik zijn alledrie babbelaars, maar ik vermoed dat het op een bepaald moment wel heel stilletjes zal worden op het water." Het drietal besloot om aan deze sportieve uitdaging ook een goed doel te koppelen. "We zamelen geld in voor het Willebroekse IE-zwembad Dolfijntje voor mensen met een beperking. De link met dit lokale goede doel is eenvoudig: we houden allemaal zielsveel van water!"





Vercauteren en co sponsoren kan via rekeningnummer BE68 9731 4338 5434 met als vermelding 'Elfstedentocht'.