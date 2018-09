200 gasten smullen aan 'langste ontbijttafel' 03 september 2018

In de August Van Landeghemstraat is er gisterochtend gesmuld aan 'de langste ontbijttafel van Willebroek'. Het initiatief werd op poten gezet door handelsvereniging Willebroek Winkelhart.





200 gasten schoven tijdens deze eerste editie mee aan tafel. "Dat was onze maximumcapaciteit. Er namen via Facebook zo'n 350 mensen deel aan de wedstrijd voor een plaatsje aan deze tafel. De winnaars en hun partner krijgen vandaag een gratis ontbijt", zegt Paul Stuer van Willebroek Winkelhart. "De straat was toch al afgesloten voor de taptoe van deze namiddag. We kunnen er dan maar beter van profiteren en er een gezellige activiteit aan koppelen." (AVH)