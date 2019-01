20-jarige houdt bordeel in ouderlijk huis: 5 jaar cel

02 januari 2019

Veelpleger Ilyasse C. (20) heeft 5 jaar effectief gekregen omdat hij drie jonge meisjes van 14 en 15 jaar in de prostitutie heeft geduwd. De twintiger liet zijn slachtoffers als escorte werken in de woning van zijn moeder in Willebroek. Hij gaf ze er ook wiet, xtc en cocaïne.

Ilyasse C. is amper 20 jaar en toch al vaste klant bij justitie. Hij volgt sinds 2014 een traject bij de jeugdrechtbank, waar hij onder toezicht werd geplaatst voor feiten van afpersing. Daarna liep hij verschillende nieuwe veroordelingen op voor afpersing en slagen en verwondingen.

In 2016 was de jongeman betrokken bij de rellen in de Antwerpse wijk Luchtbal. Het was Ilyasse C. die toen voor het oog van de camera’s een kassei door de ruit van een politiecombi keilde. C. was op dat ogenblik nog minderjarig, toch werd hij als meerderjarige berecht. Hij kreeg 40 maanden celstraf voor brandstichting, vernieling, weerspannigheid en bendevorming.

Enkelband

Toen Ilyasse C. met een enkelband vrijkwam, lapte hij de voorwaarden aan zijn laars en belandde terug in de gevangenis. Deze zomer kreeg hij van de rechter in Mechelen nog eens zes maanden wegens drugsbezit.

Sinds vanochtend prijkt alweer een nieuwe veroordeling op C.’s strafregister: eentje wegens prostitutie en drugsfeiten. De Antwerpse rechtbank veroordeelde de jongeman immers tot 5 jaar cel en 24.000 euro boete omdat hij drie jonge meisjes van amper 14 en 15 jaar oud in de prostitutie had gedwongen. Telkens ging het om slachtoffers die een instelling of thuis waren ontvlucht.

Ilyasse C. liet de meisjes een profiel liet aanmaken op de escortesite redlights.be en liet hen door drie vrienden rondrijden naar klanten. De opbrengsten moesten de slachtoffers afstaan. De tienerpooier liet zich bijstaan door de 15-jarige Y. Zij werkte aanvankelijk ook als prostituee voor hem, maar werkte zich gaandeweg op tot zijn rechterhand. Wanneer C. op vakantie was in Marokko, hield Y. de zaken op orde.

Opvallend: Ilyasse C. opereerde vanuit de woning van zijn moeder in Willerbroek. Hij liet er klanten komen en verschafte de meisjes er ook wiet, xtc en cocaïne verschafte. Op 21 augustus 2017 maakte de politie met een inval een einde aan de praktijken van tienerpooier C. De minderjarige slachtoffers werden toen uit hun hachelijke situatie bevrijd.

Vakantie

De rechtbank haalde fors uit naar Ilyasse C.: “Hij maakte schromelijk misbruik van bijzonder kwetsbare meisjes door hen onderdak te bieden en hen te laten betalen met geld verdiend door escorte- en prostitutiewerk. Vervolgens vertrok hij met dit geld op vakantie naar Marokko en zelfs van daaruit hield hij controle over hen en eiste hij hun opbrengsten op. Hij liet ook toe dat verschillende minderjarigen en meerderjarigen allerhande verdovende middelen gebruikten in zijn woning.”

Drie andere jongeren uit Willebroek liepen lichtere - deels voorwaardelijke - veroordelingen op omdat ze meisjes hadden rondgereden naar klanten.

Eén slachtoffer en haar moeder stelden zich burgerlijke partij en krijgen voorlopig 5.000 euro schadevergoeding.