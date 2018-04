10 maanden gevorderd voor inbraak 19 april 2018

02u45 0

De procureur in Mechelen vorderde een gevangenisstraf van 10 maanden tegen Brenda N. De vrouw diende zich te verantwoorden voor diefstal met braak en vereniging van misdadigers.





Dat voor een woninginbraak op 15 oktober 2016 in Willebroek, waarbij huisraad als een bestekkoffer en strijkmateriaal werd gestolen. Dankzij ANPR-camera's kon zij worden geïdentificeerd als de bestuurder voor de minderjarige inbreker. Tien maanden later werd ze opgepakt met inbrekersmateriaal in haar voertuig.





De vrouw bekende de feiten. Ze kon niet aan andere inbraken worden gelinkt.





(WVK)