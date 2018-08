"Zorgen voor mijn zieke vrouw, dát is nu mijn prioriteit" BEZIELER ZWEMBAD DOLFIJNTJE MOET NA 20 DEELNAMES AFHAKEN VOOR DODENTOCHT ELS DALEMANS

03 augustus 2018

02u43 0 Willebroek De ploeg wandelaars die tijdens de Dodentocht geld inzamelt voor het Willebroekse Dolfijntje, mist dit jaar een belangrijke kracht. Ludo Deferme, bezieler van zwembad voor mensen met een beperking, moet na 20 deelnames afhaken. "Mijn vrouw is ongeneeslijk ziek, haar zorg gaat nu voor."

"Nancy voelde zich al enkele weken voor de Dodentocht van 2017 moe en futloos, en kloeg over rugpijn. Rusten was de boodschap, Nancy was zelfs zo vermoeid dat ze afhaakte als begeleider van onze groep wandelaars. Ik vertrok wél en stapte mijn 20ste editie uit, al was het dit keer met de hakken over de sloot", zegt Ludo.





"Om op ons succes te klinken, organiseerde ik een drink voor de Dolfijntje-stappers. Tot 's avonds laat hebben we samen enorm veel plezier gemaakt. Maar bij het ontwaken was Nancy haar aangezicht helemaal opgezwollen. De huisarts stuurde ons naar spoed, en van daaruit ging het rechtstreeks naar het UZA. Na een hele reeks onderzoeken en dagen van onzekerheid, kregen we te horen dat Nancy een 'neuro-endocriene tumor' of ongeneeslijke vorm van kanker heeft. Onze wereld stortte in."





"Ongeneeslijk"

Ludo combineert vanaf dat moment de dagelijkse zwemtherapie in het Dolfijntje met de zorg voor zijn vrouw. "Na meerdere reeksen chemo en bestraling was de ziekte even onder controle. Maar toen kreeg Nancy last van een 'dropvoet', en vroeg ik de oncologe om bijkomend onderzoek bij een neuroloog. Het antwoord: "Mevrouw heeft een ongeneeslijke vorm van kanker, ik weet niet of de neuroloog daar nog iets wil aan doen." Mijn mond viel open van verbazing. Nancy heeft uiteindelijk toch nog een onderzoek en behandeling gekregen, maar het was te laat: ondertussen zijn haar beide benen verlamd. Toen ik probeerde om drie verschillende afspraken op een week tijd te verzetten zodat we deze op één dag konden combineren, bleek ook dat niet mogelijk. We kregen te horen dat als we niet vlot in het ziekenhuis geraakten, we beter niet meer kwamen. Sindsdien behelpen we ons met de huisarts, thuisverpleging en hulp van de familie, maar we voelen ons in de steek gelaten."





Net daarom is een 21ste deelname aan de Dodentocht voor Ludo nu geen optie. "Ik zou twee dagen van huis zijn, en achteraf nog eens twee dagen moeten kunnen recupereren. Dit is spijtig, want de Dodentocht hoort al 20 jaar bij 't Dolfijntje. Ik genoot van de sfeer onderweg, heb fijne herinneringen aan de BV's - Rob Vanoudenhoven, Ronny Mosuse, Jef De Smedt, Stef Goossens en meer - die meestapten om ons te steunen... Een groep van 8 stapt dit jaar wél weer voor Dolfijntje, opnieuw met de logistieke steun van De Schorrestappers. Wie ingeschreven is en nog mee voor ons zwembad wil wandelen, mag dit steeds laten weten."





Meer info en giften: www.dolfijntjewillebroek.be