"Winkeliers opgeofferd voor nieuw park" BRADERIJ KANAALFEESTEN VERHUIST NAAR SCHOOLWEG ELS DALEMANS

01 maart 2018

02u43 0 Willebroek De braderij die traditioneel georganiseerd wordt tijdens de Kanaalfeesten in Willebroek, zal dit jaar niet plaatsvinden in de Overwinningsstraat. "We verhuizen naar de Schoolweg, waar we meteen het nieuwe park in gebruik kunnen nemen", zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA). De handelaars uit de Overwinningsstraat zijn allesbehalve blij met dit nieuws. "Het nieuwe park gaat voor op onze inkomsten!"

De Willebroekse gemeenteraad stemde dinsdagavond over de verplaatsing van de braderij-omloop eind juni. De Overwinningsstraat zal niet langer deel uitmaken van het festival-en braderijterrein van de Kanaalfeesten, de kramen zullen nu worden opgesteld in de Schoolweg, tussen de Emiel Vandeveldestraat en de Stationsstraat. Oppositiepartijen sp.a en Groen stemden tégen de beslissing. "We vinden dit een vreemde keuze, omdat een groot deel van onze handelaars net een winkel heeft in de Overwinningsstraat, in de Schoolweg zijn er geen handelszaken", zegt Jan Van Lerberghe (sp.a). "Het gemeentebestuur zegt ook dat deze beslissing genomen werd in samenspraak met de handelaars, maar wij krijgen heel andere signalen. We vragen daarom om deze drastische aanpassing nu nog niet door te duwen."





Ook volgens de handelaars van de Overwinningsstraat zelf was er geen overleg. "We werden uitgenodigd op een vergadering, waar de bevoegde schepenen ontbraken en waar we het nieuwe plan voorgeschoteld kregen. Onze mening werd niet gevraagd, want we kregen te horen dat de beslissing eigenlijk al genomen was. Het is duidelijk dat het gemeentebestuur de pas aangelegde Schoolweg en het gloednieuwe park in de kijker wil zetten, en daar de handelaars voor opoffert", klinkt het. "Voor ons is het echter praktisch niet haalbaar om met een kraam in een andere straat te gaan staan. Dan moeten we onze eigen winkel sluiten, want velen runnen hun zaak alleen. Personeel inzetten om op twee locaties aanwezig te zijn is erg duur, en zo verliezen we de mooie opbrengst van één van onze topweekends in Willebroek."





Winkelcomplex

Ook bij Plazarama, het winkelcomplex aan het einde van de Overwinningsstraat, wordt teleurgesteld gereageerd. "De voorbije jaren kwam er alsmaar meer leven in de brouwerij in onze straat, bovenop organiseerden wij extra activiteiten om de bezoekers net tot helemaal op het einde van de braderij te lokken. Die inzet en groei wordt nu teniet gedaan door deze verhuis."





Burgemeester Bevers verdedigt de beslissing. "De zeer populaire zomerbar die vorig jaar het Pleintje inpalmde, komt dit jaar terug én zou eerder willen starten. Dan is er echter minder plaats voor de activiteiten van de Kanaalfeesten op deze locatie: de kinderanimatie en het cultuurpodium. Die willen we naar het nieuwe park in de Schoolweg verhuizen, maar om mooi de aansluiting te maken met de rest van de festivalzone, wordt de braderij in de Schoolweg zelf geplaatst. Ook naar mobiliteit toe tijdens de Kanaalfeesten is dit interessant, de drukke Overwinningsstraat moet dan immers niet meer worden afgesloten. Onze handelaars zijn allemaal zéér welkom in de Schoolweg."





Eigen actie

Maar de handelaars plannen nu een eigen initiatief. "We zullen wel onderling afspreken om samen een actie - met bijvoorbeeld kortingen en extra attenties voor de klanten - te organiseren in onze winkels. Sluiten om elders een kraam te gaan bemannen, doen we niét."