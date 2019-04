'Willebroeks Artistiek Talent' Lucien Van Der Auwera stelt tentoon Els Dalemans

01 april 2019

12u04 0 Willebroek Kasteel Bel-Air in Blaasveld (Willebroek) is nog tot en met zondag 14 april het decor van de tentoonstelling ‘Sculpturen’. Willebroekenaar Lucien Van der Auwera toont er zijn werken als ‘Willebroeks Artistiek Talent’ (WAT).

“Jaarlijks organiseert cultuurcentrum De Ster drie WAT-tentoonstellingen, waarbij ‘Willebroeks Artistiek Talent’ aan bod komt. Op deze manier wil het CC onze lokale kunstenaars stimuleren en promoten”, klinkt het.

“Dit keer zetten we de Willebroekse kunstenaar Lucien Van Der Auwera in de kijker. Hij maakt heel krachtige sculpturen waarbij het ambacht en bekwaamheid voor het vak duidelijk primeren. Wat hij toont in Bel-Air is dan ook heel klassiek sculpturaal werk. Van Der Auwera toont veel levenservaring, zijn werk heeft ook telkens een ietwat sarcastische ondertoon. Hij werkt duidelijk graag met tegenstellingen: zwak en sterk, liefde en lijden, geven en nemen, teder en meedogenloos.”

De expo ‘Sculpturen’ bezoeken kan tot en met 14 april op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur in Kasteel Bel-Air, Mechelsesteenweg 102, Blaasveld (Willebroek).