“Wie helpt ons historische beukenhaag en oude kapel te redden?” Els Dalemans

21 maart 2019

15u54 0 Willebroek De storm die midden maart over het land raasde, maakte ook in Blaasveld (Willebroek) een opmerkelijk slachtoffer. “Een deel van de historische beukenhaag van het voormalige kasteeldomein is gesneuveld. We hopen dat iemand ons kan helpen deze nog te redden”, zegt buurtbewoner Dirk Cortebeeck.

“Zo’n twintig meter van de beukenhaag langs de kasteelgracht ging tien dagen geleden tegen de vlakte. Deze oude beukenhaag is, in tegenstelling tot de gebouwen en de oude kastanjelaar op het kasteeldomein, niet beschermd. Toch is ook de oude haag erg waardevol in het historische verhaal van het domein, omdat ze deel uitmaakt van de vroegere kasteeltuin.”

“De voorbije jaren werd het geheel minder goed onderhouden, waardoor de opgeschoten takken veel te zwaar zijn geworden voor de beperkte beworteling. Mogelijk heeft de droogte van vorige zomer de haag nog verder verzwakt, de storm gaf nu een finale stevige duw. Ik denk dat de haag mogelijk nog te redden is, door de lange takken af te zagen en de onderkant van de beukenstuctuur terug op zijn plaats te duwen. Hopelijk gaan de wortels zich dan weer aan de ondergrond hechten en doorgroeien. We zoeken iemand met het nodige materiaal en kennis van zaken om ons bij deze klus te helpen.”

Cortebeeck maakt zich ook zorgen om de kapel vlakbij. “Vanuit de buurt proberen we de kapel netjes te houden, door er regelmatig eens te vegen en het vuilnis dat er wordt achtergelaten op te kuisen. Maar vandalen hebben de muren besmeurd met graffiti, er werden onder andere hakenkruisen op getekend. Door de lokale politiewerd een proces-verbaal opgemaakt en ook het gemeentebestuur werd op de hoogte gebracht. Maar daarna gebeurde er niets meer, en dat is spijtig. Het is immers door dit domein, met een prachtige historische waarde, dat ons mooie dorp Blaasveld is ontstaan.”

