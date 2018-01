"We konden niet langer lijdzaam toezien" DUO ZAMELT GELD IN VOOR BUCKETLIST VAN LEUKEMIEPATIËNTE JANA (15) WANNES VANSINA

02u31 0 Marc Aerts Drijvende krachten achter de geldinzameling Elke en Svenja met hun collectedoosje. Willebroek "We konden niet langer lijdzaam toekijken. We moesten iets doen." Elke Verbesselt en Svenja Daelemans uit Willebroek zijn zondag met een geldinzameling gestart voor Jana Geerts (15) uit Puurs. "We weten dat je nog bepaalde dingen erg graag wilt doen. Ons doel is er je minstens ééntje te gunnen."

De lijdensweg van Jana startte in 2015, toen voor het eerst leukemie werd vastgesteld. Ze vocht als een leeuw tegen de ziekte, maar herviel meermaals. Toch zag het er tot voor kort goed uit na een zware periode dankzij de stamceltransplantatie, tot ze enkele dagen voor Kerstmis een nieuwe mokerslag te verwerken kreeg. Jana kreeg ernstige hoofdpijn en begon dubbel te zien. De grootste nachtmerrie bleek waar: de kanker was terug en dit keer zal Jana volgens haar dokters waarschijnlijk niet genezen. Alle hoop is nu gevestigd op een nieuwe kuur. Via een Facebookpagina 'Voor haar', een soort dagboek over het ziekteverloop van Jana, blijven familie en vrienden op de hoogte.





Marc Aerts Leukemiepatiënte Jana (15) kreeg net voor Kerstmis te horen dat de kanker terug is gekomen.

2.000 euro in 3 dagen

"Jana zien afzien en niks kunnen doen, is verschrikkelijk. Daarom beslisten Elke en ik om een crowdfunding op te starten. De pijn en het verdriet kunnen we niet wegnemen, maar het geld zal Jana toch helpen om nog dingen te verwezenlijken die ze graag wil doen", zegt Svenja. Klanten kunnen in haar buurtwinkel Het Houten Huisje een cent achterlaten in een inzamelbus. Het geld komt bij het bedrag dat Svenja en Elke - die elkaar voorheen overigens niet kenden - inzamelen met een online crowdfunding. In drie dagen tijd werd het vooropgestelde bedrag van 2.000 euro al ruimschoots overschreden, maar meer blijft uiteraard welkom. "Jana is een echte heldin en een voorbeeld voor velen. Ze gaat ondanks haar 15 jaar heel volwassen met haar ziekte om. Ze is ook blijven studeren (Jana volgt humane wetenschappen in Sjabi, red.), met behulp van Bednet en leerkrachten die haar thuis les kwamen geven. Ze behaalt cijfers waarvan je achterovervalt." In het verleden waren er al acties, onder meer een benefietconcertje en een pannenkoeken- en armbandjesverkoop, bedoeld om de familie te ondersteunen. "Met onze actie willen we haar bucketlist wat kleiner maken. Zo houdt Jana enorm veel van lekker eten. Het geld gaat al zeker naar een etentje in het Hof van Cleve van Peter Goossens."





The Jane

Een eerste droom ging woensdag al in vervulling: een etentje in The Jane van Sergio Herman in Antwerpen, mogelijk gemaakt door Svenja die het restaurant kon overtuigen de wachtlijst van drie maanden voor Jana te laten vallen. De rekening werd betaald door een koppel dat ze daar leerden kennen en dat een kind verloor aan kanker. De actie steunen kan op www.gofundme.com/janas-bucketlist-voor-haar