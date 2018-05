"Wat is er met papa gebeurd na z'n dood?" FAMILIE EIST ONDERZOEK NAAR ONGEWILDE CREMATIE NA VERWISSELING KIST KRISTOF AERTS

03 mei 2018

02u33 0 Willebroek Drie jaar na de ongewilde crematie van haar vader weet Elza Verswijver (62) uit Willebroek nog altijd niet wat er is misgelopen. Daarom wil ze dat er onderzoek uitgevoerd wordt. Als de kamer van inbeschuldigingstelling dat morgen weigert, is het einde verhaal.

Jozef Verswijver stierf op 1 juni 2015 op 85-jarige leeftijd in het Middelheimziekenhuis aan een slepende ziekte. Begrafenissen Frans Marschang uit Borgerhout mocht de begrafenis regelen. Er werd een klassieke begrafenis afgesproken. Twee dagen na de dood wilde Elza Verswijver, haar moeder Francine (84) en haar man Patrick Eyckmans (62) het lichaam van Jozef voor een laatste keer gaan groeten. Dat bleek niet meer te gaan, want het lichaam was op dat moment al gecremeerd, omdat er twee kisten verwisseld werden. "Een medewerker meldde dat zonder enige emotie", zeggen Elza en Patrick. "Verbrand worden was het allerlaatste wat vader wilde. We wisten niet hoe we moesten reageren." De emoties werden moeder Francine die dag te veel. Ze kreeg een beroerte op weg terug naar huis. En haar gezondheid ging steil bergaf. "Ze is het verlies van vader nooit te boven gekomen. Een half jaar na haar man is ze ook gestorven. Omdat vader gecremeerd was, moest ook moeder gecremeerd worden. Ze wou absoluut bij haar man liggen."





De begrafenisondernemer betaalde de kosten en de koffietafel, maar de familie eiste een schadevergoeding van 40.000 euro. Die eis werd door de rechtbank in 2016 afgewezen. Het verhaal belandde in de pers en trok ook de aandacht van een begrafenisondernemer die onregelmatigheden in de sector een smet op het beroep vindt. "Dankzij zijn tips hebben we extra documenten opgevraagd. Zo zijn we uitgekomen bij een lijst van crematies", zegt Patrick. "Mijn schoonvader zou pas op 4 juni gecremeerd zijn, terwijl we op 3 juni al niet meer konden groeten. Bij een crematie moet er altijd een tweede attest van een dokter zijn en moet er 24 uur gewacht worden voor er gecremeerd wordt. Nu blijkt dat het attest pas na de crematie is opgesteld en dat die wachtperiode niet gerespecteerd is."





Fout verdoezelen

De conclusie van de familie: de kisten van Jozef Verswijver en van een man uit Merksem zijn verwisseld en daarna is geprobeerd om die fout te verdoezelen door met attesten en documenten van de burgerlijke stand te knoeien. Het lichaam van de man uit Merksem werd wel zowel afgesproken gecremeerd en uitgestrooid, maar zijn familie heeft nog wel een laatste groet gehad. De familie heeft een strafklacht ingediend, maar volgens hen moet er nog extra onderzoek komen naar de lijsten van crematies en de toestemming van de dienst burgerlijke stad van de stad Antwerpen. De kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen moet nu beslissen of dat extra onderzoek er komt. De beslissing valt vandaag, op 3 mei. "Ik wil vooral dat zoiets nooit meer kan gebeuren", zegt Elza. "Dit kan toch echt niet. Het is nu bijna drie jaar geleden dat vader is gestorven, maar we weten nog altijd niet wat er na zijn dood allemaal is gebeurd. Zonder antwoorden op die vragen blijft het verdriet en vrees ik dat ik het nooit een plaats kan geven."