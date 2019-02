‘Tisselt Business Park' op terreinen Hoebeek Buurt protesteert: “Ons dorp kreeg al genoeg nieuwe bedrijven en verkeer te slikken” Els Dalemans

13 februari 2019

16u04 0 Willebroek De voormalige site Hoebeek in de Willebroekse Baeckelmansstraat heet binnenkort het ‘Tisselt Business Park’. “In april starten we met de bouw van 27 kmo-units, begin 2020 moet het project afgewerkt zijn”, zegt Bob Cantens van projectontwikkelaar Resolve. De buurt bromt: “Nog meer verkeer, nog meer bedrijven. Van het landelijke Tisselt blijft straks niets meer over.”

Twee jaar na de sluiting van houthandel Hoebeek in Tisselt, krijgen de terreinen in de Baeckelmansstraat een nieuwe invulling.

“Wij kochten de helft van het terrein, goed voor een totale oppervlakte 23.000m². Samen met het Mechelse architectenbureau Tecro & Krea bouwen we hier een nieuw bedrijvenpark met 27 kantoren en kmo-units. De oppervlaktes starten al aan 100m², een combinatie met opslagruimte is mogelijk. We mikken met dit project heel specifiek op kleine, lokale ondernemingen”, zegt Cantens.

“De ligging vlakbij de A12, N16 en E19 trok de voorbije jaren immers heel wat grote bedrijven aan. Maar voor kmo’s is het vaak een pak moeilijker om zelf een grond aan te kopen en daar een pand op te bouwen. Wij doen dit nu voor hen. We denken daarbij aan lokale kmo’s die nu huren, zonevreemd gevestigd zijn, of willen uitbreiden en daar op hun huidige locatie geen plaats voor hebben.”

“De interesse is duidelijk groot: onze voorverkoop haalt al 25 procent en we willen tegen de start van de werken naar 40 procent gaan. In april moet de bouw van het ‘Tisselt Business Park’ van start gaan en we willen alles tegen eind 2019, begin 2020 afwerken.”

Bij de inwoners van Tisselt klinkt kritiek op het project. “We weten allemaal dat tewerkstelling belangrijk is, maar ons dorp wordt al jaren gebombardeerd met multinationals. Van het landelijke karakter van Tisselt blijft niet veel meer over, het groen moest plaats maken voor beton en bedrijven”, zegt buurtbewoner Walt Bosmans.

“De wagens uit dit nieuwe bedrijfspark kunnen mee aanschuiven in de file die nu op piekmomenten al in de Breendonkstraat staat. Daar moet men eerst een vlottere doorstroming creëren, wat met de geparkeerde wagens nu niet mogelijk is. Bij Hoebeek was er ook verkersdruk, maar zeker het vrachtverkeer nam -dankzij de politiecontroles- af en nu is het hier eindelijk wat rustiger. Denk ook eens aan de inwoners van Tisselt, aan ruimte en meer groen, en niet enkel aan nóg meer bedrijven.”

“In tegenstelling tot de vele grote multinationals, focust dit bedrijvenpark net op kleine kmo’s. Wij hopen vooral op lokale ondernemers en jonge starters voor deze site. Zo kunnen zij eindelijk ook eens profiteren van de goede ligging van onze gemeente”, zegt Willebroeks schepen van Lokale Economie Ilse Lenvain (N-VA).

“De mobiliteit is hierbij zeker belangrijk, we zullen de situatie daarom goed in het oog houden. Wanneer de druk op de omgeving inderdaad te groot wordt, zoeken we de juiste oplossing.”