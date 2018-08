'Summer After Work' volgt populaire 'Ladies Night' op 03 augustus 2018

Na zeven edities van de populaire 'Ladies Night' heeft het team van Plazarama in Willebroek dit jaar voor een nieuw concept gekozen.





Gisteravond vond de eerste editie plaats van de 'Summer After Work'. "We merkten de voorbije jaren dat onze bezoekers vooral gezellig samen iets kwamen drinken, het echte 'shoppen' werd alsmaar minder populair. Mogelijk hadden de hoge temperaturen - die hadden we bij zowat élke editie - hier iets mee te maken. Ook telden we alsmaar meer mannen op de 'Ladies Night', dus die naam dekte de lading niet meer", lacht Sabrina Van Dam van Plazarama. "Daarom gingen we dit keer voor meer hapjes en drankjes, een optreden, en een mini-shopping met enkele kraampjes voor wie toch zin heeft om iets te kopen."





