'Route2School' moet verkeersveiligheid op weg naar school verbeteren Els Dalemans

05 april 2019

15u48 0 Willebroek De gemeente Willebroek en alle scholen op het grondgebied zetten samen hun schouders onder het project Route2School. “We brengen in kaart hoe onze jeugd zich verplaatst, en bekijken meteen de verkeersveiligheid op die routes naar school”, zegt schepen voor mobiliteit Luc Spiessens (N-VA).

“We vroegen alle Willebroekse scholen om in dit project te stappen, en zijn heel blij dat iedereen positief reageerde. In een eerste fase -die loopt tot het einde van het schooljaar- gaan we samen zo veel mogelijk informatie verzamelen. In een volgende stap worden al die gegevens grondig geanalyseerd. Zo kunnen we uiteindelijk een digitale schoolroutekaart samenstellen, die beschikbaar zal zijn via de website en de mobiele app”, zegt Spiessens.

“Alle leerlingen, (groot)ouders en leerkrachten krijgen nu de kans om via Route2School de mobiliteitsknelpunten op de verschillende schoolroutes in onze gemeente te melden. Via de app of de website van Route2School kunnen ze de exacte plaats aanduiden, het probleem omschrijven en zelfs foto’s opladen. Het doel is om een zo duidelijk mogelijk zicht te krijgen op elke situatie.”

“We gaan natuurlijk meer doen dan enkel informatie verzamelen en verspreiden. Met een mooi overzicht van alle probleempunten, gaan we actief aan de slag om de verkeersveiligheid te verbeteren. Samen met de politie, de scholen en onze gemeentelijke diensten zullen we een concreet actieplan uitwerken. Zo kunnen we waar nodig onder andere de infrastructuur aanpassen, of bijvoorbeeld meer controleren.”

Mobiliteitsknelpunten in Willebroek melden kan via www.route2school.be.