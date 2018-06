"Poutrelgium Plage moet deuren niét sluiten" 26 juni 2018

02u50 0 Willebroek Poutrelgium Plage, de zomerbar van de Willebroekse horecazaak De Poutrel, moet de deuren niét sluiten. Dat zeggen burgemeester Eddy Bevers (N-VA) en zaakvoerder Gunther De Buck. "Het gerucht dat de ronde doet, klopt niet."

Voor het tweede jaar op rij palmt De Poutrel het A. Van Landeghemplein in met een zomerbar, dit keer gecombineerd met de WK-wedstrijden op groot scherm. Onduidelijkheid over de gemaakte afspraken met het gemeentebestuur zetten nu de geruchtenmolen in gang.





"We sloten opnieuw een concessieovereenkomst af met het gemeentebestuur, en vroegen ook enkele uitzonderingen aan: om even de straat af te sluiten, een versterkte geluidsinstallatie te gebruiken... We kregen echter nog geen antwoord, het is ons nu tien dagen na onze start nog niet helemaal duidelijk wat wel en niet mag. We werden intussen op de vingers getikt, en weten dat we ons aan de regels moeten houden, maar willen deze afspraken dan ook graag op papier", aldus De Buck.





Volgens Bevers worden alle plooien snel gladgestreken. "Er is geen sprake van een fikse boete, zoals wordt rondverteld. We gaan er samen met De Poutrel voor zorgen dat deze zomerbar één groot feest kan blijven."





(EDT)