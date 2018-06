"Op ons veld heeft Radja wél een plaatsje" BOERIN PLAATST NATIONAAL ELFTAL OP AKKER... ALS VOGELVERSCHRIKKERS ELS DALEMANS

21 juni 2018

02u50 0 Willebroek Met het WK van start, verschijnen ook in Willebroek de Rode Duivels weer op het veld... een maïsveld langsheen de N16, welteverstaan. Groentekweekster Els Verhasselt breidde haar reeks opmerkelijke vogelverschrikkers uit met enkele nieuwkomers. "Radja Nainggolan is hier wél van de partij, het kapsel van Dries Mertens moet ik nog aanpassen."

"Vier jaar geleden trok ik enkele vogelverschrikkers voor het eerst rode T-shirts aan, naar aanleiding van het WK in Brazilië. De 'spelers' stonden toen op een ander veld. Twee jaar geleden breidde ik de groep uit en plaatste ik ze duidelijk zichtbaar langs de N16. Onze Willebroekse Duivels waren daar veel beter zichtbaar en meteen enorm populair bij voorbijgangers. Weken geleden al kreeg ik de vraag of ik de poppen weer zou bovenhalen, mensen kijken er duidelijk naar uit", zegt Verhasselt.





"De vogelverschrikkers lijden na een maand buiten erg onder de weersomstandigheden, daarom krijgen ze een opfrisbeurt. Het rood van de truitjes was helemaal afgeschenen, dus nu dragen onze mannen hun T-shirts binnenstebuiten. Iedereen kreeg met stevige tape het juiste rugnummer opgeplakt. Rode sokken waren nergens te vinden, daarom maakte ik ze zelf van theedoeken. Onze ploeg telt nu 11 spelers op het veld, bondscoach Roberto Martínez en een reservespeler aan de zijlijn én ook Radja Nainggolan is erbij. Hij werd door Martinez wel thuisgelaten voor het WK in Rusland, maar bij ons supportert hij voor zijn ploegmaats."





"Ik personaliseer de vogelverschrikkers verder met pruiken en sisal. Daar maak ik kapsels van, die ik met spuitbussen van de juiste kleur voorzie. Alleen Dries Mertens moet ik nog aanpassen, hij verraste mij tijdens de eerste WK-wedstrijd met zijn blonde kapsel. Ook de huidskleur moet kloppen: voor Lukaku wikkelde ik stukken van een zwart T-shirt om de armen en benen, bij Kompany en Martinez werd de tint steeds iets lichter bruin. Zo krijgen mijn oude lakens ook nog een tweede leven (lacht)."





Duiven niet onder indruk

De Rode Duivels-lookalikes staan niet lukraak opgesteld, ook over de opstelling is nagedacht. "Mijn man heeft mij geholpen met de juiste plaatsing van alle spelers, we zijn voor dezelfde ploegopstelling gegaan als de trainer. Mijn man en kinderen volgen de wedstrijden wel, al ben ikzelf tijdens het WK ook iets meer voetbalfan dan anders", zegt Verhasselt. "Eén ding doen onze Rode Duivels niet: datgene waarvoor ik hen oorspronkelijk had geplaatst. Het doel van de vogelverschrikkers was om houtduiven weg te jagen die onze sla kwamen opeten. Maar al na één dag waren de dieren niet meer bijster onder de indruk van de voetballers. Ze staan er nu dus vooral voor het plezier én als aanmoediging."