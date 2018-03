"Onderzoek naar cannabisplantage schoolvoorbeeld van tunnelvisie" 16 maart 2018

02u59 0 Willebroek Twee mannen stonden donderdag terecht voor het runnen van een cannabisplantage in Willebroek. De verdediging vroeg de zaak onontvankelijk te verklaren omdat het onderzoek slecht werd gevoerd.

De werkloze Abdelilah A.M. uit Schaarbeek en Habib. A werden in november 2016 opgemerkt in de Appeldonkstraat bij het binnengaan van een verdacht pand. Bij het buitengaan werden ze opgepakt met vergeelde handen. Bij een daaropvolgende huiszoeking werden binnen drie kweekinstallaties aangetroffen met in totaal 490 plantjes. Volgens de procureur hadden de twee een ongeloofwaardige uitleg. Zo verklaarde A.M. eerst dat hij niet binnen was geweest in het huis van zijn broer, vervolgens wel omdat hij iets verdachts had gezien en was gaan kijken. De sleutel zou op de deur hebben gestoken. Zijn regelmatige aanwezigheid in de buurt schreef hij toe aan een vriendin wiens naam hij niet wilde noemen. De procureur vorderde tegen A.M. twee jaar opsluiting en een boete van 16.000 euro. De verdediging vroeg de zaak onontvankelijk te verklaren omdat het onderzoek niet loyaal werd gevoerd. "Het onderzoek is een schoolvoorbeeld van tunnelvisie. Het werd niet a charge en decharge gevoerd. Verschillende pistes naar onder meer de huurder en mogelijke opdrachtgever werden niet onderzocht", aldus de advocaat. Iverlek vorderde een schadevergoeding voor meer dan 37.000 euro voor de afgetapte elektriciteit. De burgerlijke partij vroeg zich af waarom de broer van A.M. buiten vervolging werd gesteld. De advocaat stelde zich vragen bij de verklaring dat deze het pand had verhuurd aan een Fransman die hij nooit had gezien. (WVK)