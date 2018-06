"Misschien kunnen we beter overzwemmen" LANGE WACHTRIJEN VOOR VEERBOOT DOOR WERKEN RUPELBRUG BEN CONAERTS ELS DALEMANS

09 juni 2018

02u54 0 Willebroek Doordat de Rupelbrug wegens werken volledig is afgesloten voor alle verkeer, wordt nu als alternatief massaal een beroep gedaan op de veerdienst tussen Boom en Klein-Willebroek. Dat leidde daar gisteren voor de tweede dag op rij tot lange wachttijden. "Er komt een extra veerboot", belooft Willebroeks mobiliteitsschepen Luc Spiessens (N-VA).

Donderdag is de renovatie van de Rupelbrug tussen Boom en Willebroek een nieuwe fase ingetreden. Daardoor is de brug nu nog tot 25 september - met uitzondering van de twee Tomorrowlandweekends - afgesloten voor al het verkeer. Voor fietsers, voetgangers en bromfietsers die de Rupel willen oversteken, is er nu maar één valabel alternatief: de veerdienst tussen Boom en Klein-Willebroek. Maar hoewel de vaarfrequentie aanzienlijk werd uitgebreid, is de capaciteit van de veerboot niet voldoende om iedereen vlot over te varen. Zo ontstonden er de voorbije dagen op piekmomenten lange wachtrijen. Allesbehalve ideaal voor mensen die op tijd op school of op hun werk moeten zijn.





Te laat op school

Ook Robbe Conaerts (14) uit Sint-Amands en Yoren Pauwels (15) uit Ruisbroek moesten gisterenmorgen geduld uitoefenen. "We moeten beiden tegen 8.30 uur op de PTS geraken, maar als we hier een kwartier moeten wachten, lukt dat niet", zeggen de scholieren. "Op dit moment valt het nog mee, maar gisteren hebben we een half uur in de regen staan wachten. Het probleem is: als we vaak te laat komen op school, moeten we nablijven. Bovendien gaan we volgende week woensdag van start met de examenperiode. We weten nog niet hoe we dat gaan aanpakken. Misschien moeten we vroeger vertrekken. Of overzwemmen." (lacht)





Als reactie op de chaos worden nu vanuit De Vlaamse Waterweg nv en de gemeentebesturen van Boom en Willebroek extra maatregelen genomen. "De Vlaamse Waterweg gaat in juni en september, tussen 7.30 en 8.30 uur, een tweede veerboot inzetten", zegt Willebroeks mobiliteitsschepen Luc Spiessens (N-VA). "Zo worden hopelijk de wachttijden voor de schoolgaande jeugd en het woon-werkverkeer tot een minimum beperkt. Verder plaatsen we extra signalisatie bij de 'blauwe bruggen' tussen Heindonk en Rumst, zodat fietsers die vanuit Mechelen komen kunnen lezen dat de volgende oversteek niet toegankelijk is. Dat moet de veerdienst tussen Klein-Willebroek en Boom mee ontlasten."





"Aan de steiger in Klein-Willebroek plaatsen we zo snel mogelijk een fietsenstalling. Fietsers die hun fiets aan de overkant van de Rupel niet meer nodig hebben, kunnen zo als voetganger de veerboot gebruiken. Zo sparen we tijd bij het in- en uitstappen en vergroten we de capaciteit van het veer zelf. We gaan de situatie de komende dagen en weken sowieso nauwgezet opvolgen."