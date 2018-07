"Mijn instinct nam plots over" WIM (33) REANIMEERT BRITSE TOERIST OP VAKANTIE TIM VAN DER ZEYPEN

24 juli 2018

02u29 0 Willebroek De 33-jarige Wim Van Ranst heeft vorige donderdag een ware heldendaad verricht aan het zwembad op vakantie. Hij reanimeerde een Britse toerist die leed aan een zeldzame hersenaandoening. Het slachtoffer ligt momenteel nog in het ziekenhuis.

Wat vorige week donderdagochtend begon als een doorsnee vakantiedag aan het zwembad in het Spaande Benalmadena, draaide plots heel anders uit.





"Ik wandelde ter hoogte van het zwembad en zag een man, een Engelsman zou later blijken, plat op zijn buik op de grond liggen. Zijn vrouw was aan het roepen om de ambulance te bellen", vertelt Wim. "Terwijl de redders dat deden, nam mijn instinct plots over."





Bij bewustzijn was de toerist niet meer, even had de man nog een polsslag maar toen ook die wegviel, aarzelde de dertiger geen seconde en greep hij onmiddellijk in. "Ik heb hem meteen in een veiligheidshouding gelegd en ben gestart met de reanimatie", gaat Wim verder. "Iets wat ik geleerd heb toen ik bewakingsagent was."





Even zag het er niet goed uit voor de Brit. Zeker een tweetal minuten voerde de Willebroekenaar hartmassage op de man uit. "Toen voelde ik opnieuw een polsslag en zag ik hem opnieuw ademen", klinkt het nog. "Inmiddels was ook al de politie verwittigd en waren die ter plaatse gekomen samen met de andere hulpdiensten."





Het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel. "Ik heb inmiddels de vrouw en dochter van de man gezien. Ze zijn me uiteraard dankbaar en vertelden me dat hij nog steeds op Intensieve Zorgen van het ziekenhuis ligt. Maar de man is wel buiten levensgevaar", aldus Wim. De Engelsman zou een zeldzame hersenaandoening hebben en had wellicht een herseninfarct gekregen.





Schouderklopjes

Na zijn heldendaad kreeg Wim al meerdere keren een schouderklopje van andere toeristen in het appartementsgebouw. Aan het zwembad wordt hij ook herkend. "Ze kennen me hier als 'de Belg' en spreken er me regelmatig over aan", zegt de dertiger nog. "Maar ik voel me geen held, voor alle duidelijkheid. Ik heb gedaan wat ik moest doen. En had ik het niet gedaan, dan had allicht iemand anders het gedaan."





De dertiger hoopt nu dat alles in orde komt met de Britse man. "Voorlopig kan hij nog niet gerepatrieerd worden naar Engeland", besluit Wim. Na zijn heldendaad is de vakantie meer dan verdiend. Nog tot het einde van de maand zal de dertiger nog van de Spaanse zon kunnen genieten.





