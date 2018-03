"Lang genoeg achter de toog gestaan" DANNY EN MARTINA VAN 'DEN AREND' STOPPEN NA 19 JAAR ELS DALEMANS

30 maart 2018

02u29 0 Willebroek Danny 'Scholle' Scholiers (59) en Martina Vekemans (56) van Den Arend nemen zaterdag met een groot feest afscheid van hun trouwste klanten. "We stonden exact 19 jaar en drie maanden achter de tapkraan van Den Arend, het is genoeg geweest."

"Martina en ik werkten allebei al jaren in verschillende horecazaken, toen we zo'n 20 jaar geleden hoorden dat Den Arend over te nemen stond. Het is zeker niet vanzelfsprekend om als koppel jarenlang dit zware ritme en de vele lange dagen vol te houden, maar we zijn een goed team. We zijn dan ook best fier op onszelf en elkaar, we hebben dit samen goed gedaan", klinkt het.





"Er is in de loop der jaren heel wat veranderd. Vroeger ging men vooral overdag op café, van 's morgens vroeg al zaten mensen aan onze toog met hun krant en tasje koffie. Maar die uren schoven alsmaar verder op, en de laatste jaren sloten we regelmatig de deur om 5 of 6 uur 's morgens. Maar we bleven wél volhouden om ook overdag vroeg genoeg de deuren te openen, om de bruine kroeg te blijven waar je voetbal kon kijken, een praatje maken of eens dansen in de late uurtjes. Zo zijn alle generaties - van jong tot oud - altijd op hun favoriete moment naar Den Arend blijven komen. De hoogtepunten zijn natuurlijk onze populaire wekelijkse markt, en verder de festiviteiten zoals carnaval en Willebroek jaarmarkt, maar ook de populaire 'foute party' die hier de jongste jaren wordt georganiseerd was telkens een gigantisch feest."





Hard werk

Maar na al dat harde werk, is het koppel nu vooral moe. "We hebben 6 dagen op 7 gewerkt, zo'n 14 tot 16 uur per dag. Dat voel je na al die jaren niet enkel fysiek, maar ook mentaal. Natuurlijk gaat het vreemd zijn om hier niet meer achter de toog te staan, maar het is genoeg geweest", zegt Danny. "Martina is nog niet helemaal klaar voor het afscheid, zij plant ook in de nieuwe zaak (van overnemers Jan Van Lerberghe en Roger Vrancken, nvdr.) nog enkele uren te werken. Zo kan ze wat structuur en sociaal contact houden. Ik kijk er naar uit om meer tijd te hebben om te fietsen, wandelen, golfen en reizen."





De klanten laten hun cafébazen echter niet zomaar vertrekken. "We kregen de voorbije dagen heel wat knuffels, hier en daar zelfs een geschenkje of mooie brief. Vele mensen zeggen oprecht dat ze ons gaan missen, en dat doet deugd. Want voor velen is Den Arend hun tweede thuis geweest, we hebben samen veel gelachen en gediscussieerd. Er waren ook moeilijke momenten. Zo moest Martina jaren geleden vechten tegen borstkanker, ik hield ondertussen op mijn eentje de zaak draaiende. Dat was zwaar, maar de klanten leefden allemaal met ons mee. Ach, we drinken in de toekomst vast allemaal samen nog wel een pint. Maar wij zitten voortaan wel aan de andere kant van de toog!"