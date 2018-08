'Ladies Night' maakt plaats voor 'Summer After Work' 01 augustus 2018

Het Plazarama-team van Seniorplaza in Willebroek organiseert dit jaar eens geen 'Ladies Night', maar gaat voor een 'Summer After Work'. Deze vindt plaats op donderdag 2 augustus van 17 tot 23 uur op de terreinen van Seniorplaza in de Overwinningsstraat. "We garanderen een leuk avondje uit met collega's, vrienden, familie, ... met zomerse drankjes, heerlijke hapjes, de nodige 'shopping' en een optreden van Tea-Recs. Deze coverband met stevige roots in de Rupelstreek wordt technisch ondersteund door onze conciërge Renaat en kan dus niet ontbreken. Als extraatje organiseren we een leuke kubbwedstrijd. De toegang tot de 'Summer After Work' is gratis, iedereen is welkom!"





(EDT)