"Kon nog net op tijd wegspringen" KRAANWAGEN BELANDT OP WONING, BEWONERS ONGEDEERD TIM VAN DER ZEYPEN

04 september 2018

02u45 0 Willebroek In de Zieldonklaan in Tisselt bij Willebroek is gisteren een kraanwagen gekanteld en op een woning beland. De kraanwagen moest er dakleien komen leveren. De ravage is gigantisch, de woning werd onbewoonbaar verklaard.

Bewoner Robby Van Mieghem (45) was op het moment van ongeval thuis. "Ik hoorde buiten lawaai en veel geroep. Niet veel later viel de kraan op het dak en in de woning", getuigt Robby. "Ik kon nog net op tijd wegspringen. Het was een van de beangstigendste momenten in mijn leven."





Robby kwam er dus ongeschonden uit en dat mag een mirakel heten. De ravage is immers gigantisch. De kraan boorde zich een weg door het dak van de woning en beschadigde het volledige linkerdeel van de woning.





"De living, de keuken en de slaapkamer van mijn dochter. Die zijn helemaal vernield", zucht Robby. "En dat is de schade die nu al zichtbaar is. Wacht tot je alles van dichterbij gaat bekijken."





De gemeente en de hulpdiensten namen het zekere voor het onzekere en verklaarden de woning meteen onbewoonbaar. De gekantelde kraanwagen was van een dakfirma die Robby had aangesteld om zijn dak te renoveren. "Ze bevonden zich in de laatste fase. De dakleien zouden geleverd worden", gaat Robby verder. Daarbij liep het dus mis. De kraanwagen kantelde, vermoedelijk door een vergetelheid. "De stabilisatie-armen van de kraanwagen stonden niet open", klinkt het. Al is het volgens de burgemeester en de politie nog te vroeg om conclusies te trekken. "De oorzaak zal nu verder onderzocht worden", luidt het.





Op hotel en bij mama

De gevolgen zijn in ieder geval groot. Robby en zijn twee dochters van zestien en achttien jaar oud moeten een oplossing zoeken. In de woning blijven is geen optie. "Ik kan via mijn verzekering terecht in een hotel in het Mechelse terwijl de burgemeester mee op zoek gaat naar een doorstroomwoning", aldus Robby. "Mijn dochters zullen opgevangen worden door mijn ex-vrouw en haar moeder."





De lokale politie van Mechelen-Willebroek stelde zijn dienst slachtofferhulp ter beschikking. Zowel Robby als zijn dochter maakten hiervan gebruik. "Je mag niet denken wat er had kunnen gebeuren indien dit vroeger of later zou zijn gebeurd", besluit Robby. "Wat als mijn oudste dochter in haar slaapkamer was of wat als mijn jongste dochter nog thuis was. Zij was op het moment van het ongeval nog maar net naar school vertrokken. Ze had namelijk maar een halve dag les gelet op de eerste schooldag."





Twee kranen

In de loop van maandagnamiddag kwamen twee grote kranen van Sarens ter plaatse.





"De ene om de kraan op te tillen, de anderen om dit op een veilige manier te kunnen laten gebeuren", legt Jan Anée, postoverste bij de Willebroekse brandweerpost van hulpverleningszone Rivierenland uit. "Verder hebben we samen met de mensen van de dakwerker de spullen geruimd."





Tot slot zal er nog een ingenieur van de gemeente moeten langs komen om na te gaan of de woning nog stabiel genoeg is om te herstellen en wat ermee zal moeten gebeuren. Volgens Robby liet de firma inmiddels weten om spoedig mee te werken aan een herstel van de woning. De straat bleef een namiddag afgesloten voor het verkeer.