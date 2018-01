"Iets terugdoen voor papa" ELS RIJDT ANTWERP 10 MILES SHORT RUN VOOR ZWEMBAD DOLFIJNTJE ELS DALEMANS

02u59 0 Foto Klaas De Scheirder Els Deferme met haar handbike. Willebroek 20 kilogram lichter en ronduit stralend rijdt Els Deferme (39) dagelijks rond met haar handbike, om te trainen voor haar deelname aan de 'Antwerp 10 miles Short Run'. Met die uitdaging zamelt de dochter van Ludo Deferme geld in voor 't Dolfijntje, het zwembad voor mensen met een beperking dat haar papa meer dan 25 jaar geleden bouwde. "Ik ken geen vader die fierder is op zijn kind dan papa op mij", glundert Els.

Door zuurstofgebrek bij haar geboorte en het hersenletsel dat daar het gevolg van was, heeft Els Deferme een motorische handicap aan de onderste ledematen. Haar vader Ludo trok regelmatig met zijn dochtertje naar het gemeentelijk zwembad van Willebroek, omdat Els in het water zoveel makkelijker kon bewegen. Maar het gemeentelijk zwembad bleek niet ideaal voor mensen met een beperking: het was moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers, het water was niet warm genoeg, ... Ludo Deferme begon te dromen van een eigen zwembad, en kon die droom met de hulp van velen ook realiseren. 26 jaar geleden opende 't Dolfijntje de deuren in Willebroek, en het begeleiden van mensen met een handicap in het water werd Ludo's levenswerk.





Dodentocht

"Ik ben ongelooflijk trots op mijn papa en op alles wat hij al heeft verwezenlijkt. Dag en nacht is hij in de weer voor het zwembad, naast de uren in het water zamelt hij op allerlei manieren geld in om het financiële plaatje te doen kloppen en het zwembad betaalbaar te houden voor de gebruikers. Zo stapte hij intussen al 20 keer de 100 kilometer lange Dodentocht uit voor 't Dolfijntje", aldus Deferme.





"Ik hielp in het verleden mee om geld in te zamelen, maar de sportieve uitdagingen waren niet aan mij besteed. Ik had maar weinig beweging, en dacht ook dat dit met mijn rolstoel maar moeilijk mogelijk was. Daar kwam zo'n acht maanden geleden verandering in. Mijn man en ik besloten om gezonder te gaan leven: we gingen anders koken en eten én ik schafte mij een handbike aan. Dagelijks rijd ik mijn rondje, nu al goed voor 5 kilometer. Intussen ben ik niet alleen 20 kilogram gewicht kwijt, ik voel me ook veel beter én amuseer me enorm."





Els Angels

"Het werd hoog tijd om met al die nieuwe energie ook iets terug te doen voor papa en zijn zwembad. Ik ga daarom met de 'Els Angels' - let op de woordspeling (red.) - op 22 april deelnemen aan de 'Antwerp 10 miles Short Run'. Ons doel is om met zo veel mogelijk mensen die 5 kilometer af te leggen én samen geld in te zamelen voor 't Dolfijntje. Meteen wil ik ook een voorbeeld zijn voor andere rolstoelgebruikers: beweeg meer, en voel je beter! Ik heb nu zelf ontdekt dat ieder op zijn of haar eigen manier iets kan realiseren, en ben blij dat ik zo kan tonen waartoe ik in staat ben", klinkt het gemotiveerd.





Nooit opgeven

"Papa is natuurlijk, zoals altijd, ontzettend fier op mij. Hij schept tegen iedereen in het zwembad op over mij en probeert door mijn verhaal te vertellen zo veel mogelijk anderen te motiveren om ook meer te bewegen. Papa en ik waren altijd al twee handen op één buik, opgeven staat niet in onze woordenboek. Dat laatste bewijst hij al jaren, en dat wil ik voortaan ook doen."





Wie wil deelnemen, met of zonder handbike, met de Els Angels vindt alle informatie op de Facebookpagina, giften zijn welkom op rekeningnummer van het Dolfijntje: BE25 7885 1585 0382 met vermelding: 'Gift Els Angels'.