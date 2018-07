"Hoeveel doden moeten hier nog vallen?" VRAAG OM VEILIGER 'DUVEL-KRUISPUNT' ALMAAR GROTER NA ZOVEELSTE ONGEVAL ELS DALEMANS

10 juli 2018

02u36 0 Willebroek Opnieuw klinkt luid de vraag om het 'Duvel-kruispunt' snel veiliger te maken, na alweer een zwaar verkeersongeval zondag. "Op termijn wordt dit complex ongelijkgronds gelegd. Maar mensen die verkeersregels aan hun laars lappen, daar zijn weinig infrastructurele maatregelen tegen opgewassen", klinkt het bij minister Weyts.

Bij het zoveelste zwaar ongeval op de A12 in Willebroek/Puurs zijn zondag een dode en acht gewonden gevallen. Aan het berucht 'Duvel-kruispunt' - waar de A12 kruist met de Breendonkstraat en de Veurtstraat - negeerde de bestuurder van een bestelwagen het rode licht." Elke dag die we winnen, kan een leven redden. Hoeveel doden moeten hier nog vallen?", klinkt het op sociale media.





"De oorzaak van de vele ongevallen op deze plek is volgens mij het feit dat de A12 een autosnelweg is van drie rijstroken breed, waar plots een verkeerslicht opduikt. Wie in de buurt woont, kent de situatie, maar anderen worden verrast en dan gaat het mis", zegt burgemeester van Puurs Koen Van den Heuvel (CD&V).





Ontsluiting lokale wegen

"Snelle, tijdelijke oplossingen zijn er niet, het gaat meteen om een grote heraanleg zodat de wegen elkaar ongelijkgronds kruisen." Dit is ook volgens schepen van Mobiliteit in Willebroek Luc Spiessens (N-VA) de enige oplossing. "De zijstraten van de A12 zomaar afsluiten is geen optie, er moet eerst gezorgd worden voor een andere ontsluiting voor onze lokale wegen."





De plannen voor een herinrichting bestaan al járen, maar al even lang zijn er allerlei studies aan de gang. "Die studies zijn inderdaad nog lopende", bevestigt Jef Schoenmaekers van AWV (Administratie Wegen en Verkeer). "Op dit moment zijn we volop bezig met de herinrichting van de knooppunten Londerzeel-Zuid en Aartselaar op de A12. Kruispunt 'Duvel' volgt daarna, samen met een ontsluiting van Londerzeel-Noord. We kunnen simpelweg niet alles tegelijk aanpakken en over het maken van plannen gaat tijd."





Dit laatste bevestigt ook Jeroen Tiebout, woordvoerder van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Hij kondigde eind juni nog aan dat hij 90 miljoen euro vrijmaakt om van de A12 tussen Brussel en Antwerpen een volwaardige snelweg te maken. "De kruispunten die er nu voor gevaarlijke situaties zorgen, worden vervangen door hoger of lager gelegen op- en afrittencomplexen. De werken in Londerzeel starten in 2021, in Aartselaar gaat de schop een jaar later in de grond", klinkt het. " Het kruispunt aan Duvel wordt aangepakt in de volgende fase. Maar mensen die door het rood rijden en alle verkeersregels aan hun laars lappen, daar zijn weinig infrastructurele maatregelen tegen opgewassen."