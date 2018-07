"Hadden net onze sleutels afgegeven" EX-EIGENAARS REAGEREN AANGESLAGEN OP DAKBRAND IN WONING TIM VAN DER ZEYPEN

10 juli 2018

02u36 0 Willebroek In de Blaasveldstraat heeft het gisterenmiddag kort maar fel gebrand in een leegstaande woning. Ex-bewoners Frans (86) en Jeanne (80) hadden net hun sleutels afgegeven, na de verkoop van het huis waar ze 21 jaar lang lief en leed deelden.

"Het doet toch bijzonder veel pijn", zuchten Frans Nees en Jeanne Roggemans uit Tisselt. Tot over enkele weken geleden woonde het koppel nog in de woning langs de Blaasveldstraat ter hoogte van het rondpunt aan Bedrijvenpark De hulst. "Ongeveer 21 jaar lang. We hebben het huis gebouwd kort nadat we met pensioen zijn gegaan", voegen Frans en Jeanne er nog aan toe. Gisterenmiddag omstreeks 12.20 uur brak er brand uit in de woning. "Ter hoogte van het dak", legt brandweerluitenant Jan Anné uit. "De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Niet veel later sloegen de vlammen door het dak."





Onteigend

De woning stond op dat moment gelukkig leeg. Frans en Jeanne zijn immers recent verhuisd naar hun nieuwe thuis in Blaasveld. "We werden een tijd geleden onteigend, zodat het bedrijventerrein in de buurt kon uitbreiden", doet Frans zijn verhaal. "Alles is steeds fair verloren en ons huis werd toch stilaan te groot. We gingen akkoord met de verkoop en hadden vorige week vrijdag nog een afspraak om onze sleutels af te geven." Nog volgens het Willebroekse koppel was de verzekering net overgezet en was de adreswijzing nog maar recent in orde gekomen. "Af en toe krijgen we nog wel brieven, maar gelukkig kunnen we dan rekenen we op een buurvrouw. Zij komt geregeld de brievenbus legen", klonk het nog.





Het was ook die buurvrouw die de brand gisteren had opgemerkt. Zij verwittigde de hulpdiensten en die kwamen massaal ter plaatse. De buurvrouw nam ook contact op met Frans en Jeanne. "Mijn eerste bezorgdheid was op dat moment vooral het feit of er niemand meer in die woning zat", aldus de buurvrouw. Dat bleek bij aankomst van de hulpdiensten niet het geval te zijn. Frans en Jeanne kwamen niet veel later ter plaatse.





Accidenteel ontstaan

De brandweer drong het pand binnen met persluchtmaskers en moest enkele gaten maken in het dak om tot bij de brand te geraken. Zij kregen het vuur uiteindelijk snel onder controle, maar moesten een lange tijd nablussen. Niemand raakte gewond. De straat werd wel een tijd afgesloten door de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. De oorzaak van de brand wordt verder onderzocht door de politie. "Maar wellicht ontstond hij accidenteel", besluit de brandweerluitenant. Na de bluswerken werd het gat in het dak gedicht. De schade aan de woning is dus groot. Wellicht wordt ze binnenkort gesloopt.