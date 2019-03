‘Go For Love’ combineert relatiebegeleiding en vakantie. Els Dalemans

27 maart 2019

17u28 0 Willebroek ‘Go For Love’, zo heet het originele concept dat de Willebroekse Ilse De Cuyper bedacht. “Ik bied relatiebegeleiding aan op een originele locatie: we nemen koppels, singles en samengestelde gezinnen mee op een luxueuze bootreis. Zo is er tenminste tijd om elkaar aandacht te geven”, klinkt het.

“Vanuit mijn job als familiaal bemiddelaar en ouderschapscoördinator begeleid ik regelmatig koppels bij het uit elkaar gaan. Maar ik vroeg mezelf op zo’n moment al regelmatig af waarom die scheiding nodig was. Ik merk immers regelmatig dat de dynamiek tussen mensen vaak nog erg goed zit, en de relatie dus mogelijk nog te redden is. Zo is het idee voor ‘Go For Love’ ontstaan: ik wil mensen niet alleen helpen om uit elkaar te gaan, maar ook proberen om hen bij elkaar te houden.”

“Wat je meteen merkt in de klassieke relatiebegeleiding, is het gebrek aan tijd. Vaak vinden zo’n afspraken plaats na een drukke werkdag, iedereen is al moe en gestresseerd. Wanneer koppels dan eens tijd maken om samen iets te doen -samen een hapje gaan eten- zit iedereen toch afzonderlijk op zijn mobieltje te kijken. Met ‘Go For Love’ halen we mensen weg uit die omgeving en de sleur van alledag. We boeken een luxueuze bootreis naar een mooie Europese bestemming en gaan aan boord aan de slag. Zo combineren we een fijne vakantie met workshops, individuele begeleidingen, groepssessies en tips en tricks.”

“Ik mik met ‘Go for love’ op alle vormen van relaties: niet enkel koppels met relatieproblemen zijn welkom, maar ook partners die samen een nieuw samengesteld gezin vormen en hun rol als plusouder zoeken. Bij hen merken we dat ze vaak heel wat steun en ideeën halen uit de verhalen en ervaring van andere nieuw samengestelde gezinnen. Tijdens zo’n reis is er eindelijk eens tijd om hier samen uitgebreid over door te praten. Ook voor singles die nieuwe mensen willen leren kennen, aan hun zelfvertrouwen willen werken of begeleiding kunnen gebruiken na een scheiding, organiseren we cruises.”

www.goforlove.be