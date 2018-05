'Gewonde' leerlingen moedigen aan gordel te dragen 03 mei 2018

02u44 0 Willebroek De leerlingen van basisschool Sancta Maria Breendonkstraat in Willebroek organiseerden gistermiddag een ludieke gordelactie. Enkele leerlingen trokken 'gewond' de straat op om automobilisten wakker te schudden.

"Elke klas focust op een ander onderdeel van verkeersveiligheid, bij onze vierdejaars stond het dragen van de gordel in de wagen centraal. De kinderen knutselden daarom grote borden met slogans als 'Wees niet dom, doe je gordel om'. Die plaatsten ze gistermiddag duidelijk zichtbaar aan de poort om de ouders aan te moedigen iedereen vast te klikken", zegt verkeersjuf Dominique Van de Voorde.





Rode duim

"Maar om de ouders ook te tonen wat er kan gebeuren als je de gordel niet gebruikt, werden de windels en de verf bovengehaald. Leerlingen Emma en Liam werden met verbanden om het hoofd en snijwonden in het gezicht omgetoverd tot verkeersslachtoffers. Er werd niet overdreven met de rode verf, want we wilden natuurlijk niemand choqueren. De bedoeling van onze vierdejaars was vooral om de boodschap op een ludieke manier over te brengen. De kinderen volgden de automobilisten daarna tot aan hun wagen, en gaven een rode of groene duim om aan te geven of iedereen wel of niet werd vastgeklikt."