“Focus op armoede, niet op luxeproject” VZW De Vlinder maakt zich zorgen om plannen jachthaven in centrum Els Dalemans

14 november 2018

VZW De Vlinder uit Willebroek protesteert tegen de plannen van N-VA om een jachthaven te creëren in het centrum van de Kanaalgemeente. “Ook onze thuis zou moeten verdwijnen voor dit dure en onrealistische plan. Men zou beter de strijd tegen de armoede opvoeren in plaats van luxeprojecten te realiseren”, zegt Kenneth Rumes. “We hebben welvaart nodig om ons armoedebeleid te ondersteunen”, reageert burgemeester Eddy Bevers (N-VA)

Net voor de verkiezingen lanceerde N-VA Willebroek het idee om het handelscentrum nieuw leven in te blazen met de aanleg van een jachthaven. Rondom komen nieuwe woningen, winkels en horecazaken. Voor dit plan zouden in de zone tussen de Kloosterstraat en Nonnenvijverstraat heel wat huizen moeten verdwijnen. Een groep buurtbewoners startte daarom een petitie, daar sluit nu ook de VZW De Vlinder zich bij aan.

“Onze vereniging steunt mensen die het moeilijk hebben door armoede, ziekte, beperkingen of tegenslagen. We brengen hen samen en proberen hen zo goed mogelijk te steunen. Ons lokaal bevindt zich in de Kloosterstraat, pal in het midden van de geplande jachthaven. Dit is de plaats waar we met velen zoveel gezellige momenten beleven, zo vaak verzamelen om het goede doel te steunen”, zegt Rumes.

“Net nog organiseerden we een kindernamiddag, zodat ook de kleintjes die het niet breed hebben zich konden amuseren, eens laten grimeren, samen uit de bol gaan. Binnenkort verwachten we Sinterklaas, die niet alleen voor geschenkjes zorgt maar ook weer mensen samenbrengt. De gemeente Willebroek aarzelt niet om inwoners door te sturen naar onze VZW omdat ze zelf niet kan voldoen aan de noden van deze mensen. Maar tegelijk aarzelt het bestuur ook niet om met bulldozers de plek te bedreigen waar we samen werken aan een beter Willebroek.”

“De Vlinder heeft zich steeds loyaal opgesteld naar de gemeente toe. Onze organisatie was altijd neutraal, we hebben geen politieke kleur en de samenstelling van ons bestuur is daar het beste bewijs van. Nu wordt nog maar eens duidelijk dat de liefde -net als in het verleden al te vaak het geval was- van één kant komt. Wij kunnen niet rekenen op gemeentelijke steun, betalen bij het huren van gemeentelijke locaties voor activiteiten altijd de volle pot... In ruil krijgen we dit project voorgeschoteld, dat noch realistisch noch menselijk is. Het bestuur zou beten de strijd tegen de armoede -en vooral die van de kinderen- opvoeren, het tekort aan betaalbare kinderopvang wegwerken, nuttige initiatieven lanceren die de leefomgeving voor iedereen verbeteren.”

“Dit jachthavenproject gaat de gemeente Willebroek geen geld kosten -het zijn de projectontwikkelaars die investeren- maar we gaan er wél ons centrum mee opwaarderen. En net die welvaart hebben we nodig om ons armoedebeleid te ondersteunen”, reageert burgemeester Eddy Bevers (N-VA) “Deze discussie gaat trouwens over de inhoud van een verkiezingsprogramma, terwijl we nu met onze coalitiepartners werken aan een bestuursakkoord. We zullen zien waar we landen, maar het is voor iedereen duidelijk dat ons centrum een nieuw project nodig heeft en we verder moéten durven denken dan een likje verf op een gevel. De Vlinder wordt niet ‘dakloos’: dit project heeft zeker nog 10 jaar voorbereiding nodig en we gaan absoluut rekening houden met de mensen die in het gebied wonen.”

