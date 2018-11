“Den Dave verdient meer dan hij kreeg” Kameraad voor het leven Johnny Nonclercq vraagt postume erkenning voor Dave Durant (67) Els Dalemans

06 november 2018

15u39 0 Willebroek Willebroekenaar Johnny Nonclercq pleit ervoor om zijn beste vriend Willy Goossens, alias ‘den Dave’, postuum de titel van ‘Ambassadeur van de gemeente Willebroek’ te geven. “Dave overleed op 30 november zes jaar geleden, hij werd 67. Dave was oud-cafébaas en zanger, zette met onze band ‘5 From Dave’ Willebroek op de kaart, won de Soundmixshow, zette zich in voor verschillende goede doelen... Hij verdient dit.”

“Het gebeurt regelmatig dat mensen na vele jaren of zelfs decennia nog eretekens of erkenning krijgen voor wat ze in hun leven hebben bereikt. Wie naar mijn gevoel meer verdient dan hij kreeg is mijn kameraad Willy Goossens, beter bekend als zanger Dave Durant of in Willebroek simpelweg ‘den Dave’”, zegt Nonclercq.

“Dave verloor op 30 november 2012 de strijd tegen kanker. Er ging sindsdien nog geen dag voorbij dat ik niet aan hem denk. We kennen elkaar letterlijk van in de wieg: we lagen in 1945 samen in het ‘moederhuis’ van Willebroek, ik ben amper 4 dagen ouder. Achttien jaar later begonnen we samen met een groep vrienden muziek te maken, eerst als ‘The Tarantula’s’, later als ‘Willy and his hot strings’, en sinds 1966 als ‘Five From Dave’. Onze nieuwe groep, met Dave als zanger, werd regionaal zeer bekend en zelfs ietwat berucht”, lacht Nonclercq.

“‘Five From Dave’ werd uitgenodigd voor verschillende televisieprogramma’s, we mochten in de Koningin Elisabethzaal optreden als voorprogramma van The Four Tops, kregen aanbiedingen uit het buitenland... In 1972 gingen we uit elkaar, maar jaren later stonden we tijdens de ‘Rupelnostalgie’ toch weer samen op het podium. En dat bleven we doen: we speelden de allereerste Kanaalfeesten, vierden ons 40-jarig bestaan in 2006... Dave straalde elke keer: hij was nergens gelukkiger dan op een podium. Op zijn eentje won hij in 1999 ook de VTM Soundmix Show met het nummer ‘Et maintenant’ van Gilbert Bécaud.”

“Dave was naast muzikant in hart en nieren ook vooral een Willebroekenaar. Hij baatte jarenlang café Den Dave uit, vlakbij de Vredesbrug. We droegen allebei een keer de scepter van Prins Carnaval, en organiseerden met onze vrienden verschillende benefieten voor lokale goede doelen. Zo zamelden we mee het geld in voor de bouw van ‘t Dolfijntje, het zwembad voor mensen met een handicap in Willebroek. Dave en ik hadden een bijzondere band: we hebben allebei een kind verloren, en vooral tijdens de laatste maanden van zijn leven hebben we hier veel over gepraat. Op zijn vraag ben ik tot de laatste seconde bij hem gebleven. Nu nog wordt door vele Willebroekenaars over Dave gepraat, hij heeft veel betekend voor onze gemeente en ver daarbuiten. Daarom vraag ik het gemeentebestuur om hem postuum deze erkenning te geven.”

“We willen deze vraag zeker onderzoeken, want ‘Dave Durant’ was inderdaad een bekende Willebroekenaar”, reageert burgemeester Eddy Bevers (N-VA). “We zullen vanuit het schepencollege aan onze cultuurraad vragen om dit voorstel te bekijken en verder uit te werken.”