‘Deense IKEA’ opent winkel in Willebroek Els Dalemans

07 november 2018

12u23 0

Het leegstaande pand van de oude Ford-garage op de hoek van de Dendermondsesteenweg en de Nachtegaalstraat in Willebroek krijgt een nieuwe invulling.

De Deense winkelketen JYSK opent er op woensdag 14 november immers haar intussen veertiende woonwinkel in ons land. JYSK ontstond in 1979, toen Lars Larsen zijn eerste JYSK-winkel opende in Denemarken. Al snel trok hij naar het buitenland met zijn Scandinavische woonproducten, sinds 2017 heeft JYSK ook winkels in België.

De ‘Deense versie van IKEA’ biedt betaalbare meubelen en de populaire Scandinavische woontrends aan. JYSK Belgium viert de opening van de winkel aan de Dendermondsesteenweg 155 in Willebroek op woensdag 14 november met een gratis Deens ontbijt vanaf 9 uur en gratis frietjes voor alle klanten vanaf 12 uur.