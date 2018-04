'Coaches' houden oogje in het zeil op pleintjes 05 april 2018

02u36 0 Willebroek Louis Mbacham Fon (17) uit Willebroek is een van plaatselijke jongeren die vanaf nu als coach zullen worden ingezet op de pleintjes.

"Het zijn er een viertal", zegt Sahd Jaballah, algemeen coördinator van ROJM (Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen). "Het idee is ontstaan om een oogje in het zeil te houden op pleintjes. Onze coaches zullen er wat regeltjes opstellen, sociale controle uitvoeren en zullen een aanspreekpunt worden voor de jongeren op de speelpleintjes en buurtbewoners."





Dagelijks zullen de coaches aanwezig zijn tussen 15.00 uur en 21.00 uur. Ze zullen afgelost worden na drie uur.





Overlast inperken

"Hiermee hopen we de overlast op de pleintjes in te perken. Overlast zoals geluid en pestgedrag hopen we tegen te kunnen gaan en te doen ophouden", gaat Jaballah verder.





De paasvakantie leek voor zowel de gemeente als ROJM de ideale gelegenheid te zijn om te starten met het project. De coaches volgden een speciale opleiding en werden gekozen uit jongeren die ervaring hadden met het monitorschap op speelkampen.





De Schalk

Zo ook de zeventienjarige Louis. Hij zal een van de coaches worden op het speelplein aan De Schalk.





"Ik kijk er enorm naar uit", vertelt Louis. "Het lijkt me leuk. Ik heb al wel wat ervaring en werk graag samen met kinderen. Het kan me misschien ook helpen in mijn toekomst. Ik wil graag orthopedagogie gaan studeren." (TVDZM)