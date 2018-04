'Buurt aan de Beurt' neemt Den Brandt als eerste onder handen 24 april 2018

Willebroek Wijk Den Brandt in Willebroek is de eerste 'Buurt aan de Beurt' van 2018. "Met dit project neemt gemeente Willebroek twee keer per jaar een bepaalde buurt stevig onder handen."

"We maakten een maand geleden een wandeling samen met de buurtbewoners van Den Brandt. Zij gaven onderweg tips en maakten opmerkingen, zo stelden we een lijst samen met punten die aangepakt konden worden om de wijk properder te maken. Het gaat om kleine zaken zoals het plaatsen van een extra vuilnisbak, het repareren van een zitbankje of losliggende stoeptegels. Dit zijn zaken die met een minimum aan werk een groot verschil kunnen maken of ergernis wegnemen", zegt Siska Briffa van de dienst Samenleven.





"Na de nodige voorbereidingen gaan onze gemeentelijke diensten nu twee dagen lang aan de slag in de wijk. Bovenop het uitvoeren van de gevraagde kleine herstellingen ruimen ze ook meteen het zwerfvuil op, verwijderen ze het onkruid en krijgt het groen in de wijk een flinke onderhoudsbeurt. Woensdag organiseren we opnieuw een infomoment voor de buurt op het speelplein aan de Vinkstraat. Daar krijgen de bewoners tips om mee te helpen om hun wijk proper en gezellig te houden, en ook onze gemeentelijke diensten zoals de bibliotheek, vrije tijd, het sociaal huis en meer zijn aanwezig. Wie wil, kan een fiets laten graveren of herbruikbare spullen meegeven met kringwinkel Ecoso. Alle aanwezigen krijgen naast een hapje en drankje nog een klein geschenkje bovenop." (EDT)