“Alle kinderen hebben recht op geschenkje van Sinterklaas” Vzw De Vlinder nodigt grootste kindervriend uit in de Poutrel Els Dalemans

06 december 2018

12u42 3 Willebroek Alle kinderen hebben recht op een geschenkje van Sinterklaas. Met dat motto als uitgangspunt organiseerde vzw de Vlinder -een vereniging die mensen in nood of armoede steunt- ook nu weer een Sinterklaasactiviteit in Willebroek.

“De goedheilig man trok vanuit ons lokaal in de Kloosterstraat naar horecazaak De Poutrel op het pleintje. Onderweg stopten we bij verschillende handelaars en horecazaken”, zegt Kenneth Rumes van De Vlinder. “In De Poutrel werd voor de nodige animatie gezorgd, en konden alle 50 aanwezige kinderen even met Sinterklaas praten. Ze kregen ook allemaal een geschenkje.”

“Volgend jaar willen we deze activiteit graag nog verder uitbreiden. De drempel om hier aan deel te nemen is voor vele mensen nog hoog, terwijl we er samen voor moeten zorgen dat het één groot kinderfeest wordt. Daarom willen we van de wandeling door het centrum graag een echte Sinterklaasstoet maken, zodat deze dag een vrolijk gebeuren wordt voor alle kleine Willebroekenaars.”