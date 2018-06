"20 trailers vanuit Willebroek naar Rusland" 14 juni 2018

Maar liefst 20 trailers propvol materiaal werden de voorbije weken ingeladen bij AED Rent in Willebroek, en van daaruit naar Rusland gereden voor het WK.

"We leveren aan vier Russische audiovisuele bedrijven. Een deel van ons materiaal zal gebruikt worden in de tadions zelf, verder bevoorraden we de supportersdorpen en allerlei randevenementen", zegt Filip Van Vlem van AED.





"We leveren vooral lichten voor shows en geluidsinstallaties, led-schermen, videomateriaal, bekabeling..." `





60.000 events per jaar

"Bedrijven kloppen bij ons aan voor zulke grote evenementen omdat AED een 'onestopshop' is. We kunnen àlles leveren, van het grootste scherm tot de kleinste stekkerdoos. Onze voorraad is zo groot dat we niet eens merken dat het materiaal voor het WK de deur uit is. Maar er staan nog vele andere evenementen op de agenda: Tomorrowland, Rock Werchter... Dan gaat er wél heel even minder voorraad in huis zijn. Maar dat zijn we met 60.000 evenementen per jaar, waaronder Eurosong, de Olympische Spelen, tournees van groepen als Bon Jovi en meer, wel gewend. Als iedereen alles mooi op tijd en onbeschadigd terugbrengt, zijn we helemaal tevreden!"





