“1 bende verantwoordelijk voor gps-diefstallen” WHW

05 november 2018

17u13 0 Willebroek Twee Litouwers die verdacht worden van 17 gps-diefstallen riskeren 5 jaar cel. Volgens het parket maken de twee deel uit van een goed georganiseerde bende die vanuit Litouwen in heel Europa toeslaat. De enige aanwezige op het proces gaf enkel toe dat hij betrokken was bij vijf diefstallen.

De feiten werden telkens op dezelfde manier gepleegd. Enkele bendeleden stelen de gps-consoles en verbergen ze, een tweede groep komt die ophalen en een derde staat in voor het transport naar Litouwen. Volgens het parket is één bende, waartoe beide beklaagden behoren, verantwoordelijk voor tientallen feiten. Ze werden nu vervolgd voor 17 feiten, gepleegd in Overijse, Londerzeel en Willebroek .

Lijnbus

“We vermoeden dat ze er nog meer gepleegd hebben maar we vervolgen hen alleen voor wat we kunnen bewijzen. Bij elk feit is op beelden van bewakingscamera’s te zien hoe ze met de laatste lijnbus aankomen in de gemeente waar feiten gepleegd worden, en hoe ze met de eerste bus weer vertrekken. Dat kan geen toeval zijn”, verklaarde de procureur, “de inbraken in dure wagens om de gps-console te stelen zijn de laatste maanden en jaren een ware plaag geworden in België. Alles wijst erop dat steeds dezelfde goed georganiseerde bende toeslaat. De bende slaat ook steeds toe in golven, na een reeks feiten verdwijnen de daders en na enkele weken duiken andere op.”

Slecht slapen

De enige aanwezige Litouwer gaf slechts vijf diefstallen toe en was naar eigen zeggen op de dool geraakt na een stukgelopen relatie. Zijn advocate pleitte voor enige mildheid. Enkele slachtoffers stelden zich burgerlijke partij. “Naast de materiële schade geeft dit ook morele schade. Ik slaap niet meer gerust sinds jullie zijn langsgekomen. Ook dat mag wel eens gezegd worden”, nam een van hen het woord. Uitspraak op 26 november.