Wil jij aan de slag als regiojournalist voor HLN? Solliciteer dan hier

Met HLN bereiken we dagelijks miljoenen mensen doorheen de dag, on- en offline. Binnen de regioredactie van HLN zijn we op dit moment op zoek naar drie freelance regiojournalisten. Kick jij op primeurs, weet je wat er leeft en ga je graag op zoek naar menselijke verhalen? Laat dan zeker van je horen!

Als regionaal journalist voor HLN ga je elke dag op zoek naar het laatste nieuws en ben je onze ogen en oren in jouw regio. In Vlaams-Brabant zijn we op zoek naar een freelance reporter voor het Pajottenland. Weet jij alles over het wel en wee in het Pajottenland en de Vlaamse rand rond Brussel? Heb je zin om op zoek te gaan naar menselijke verhalen in Asse, Merchtem, Ternat, Dilbeek en Beersel? Weet jij waarover er gepraat wordt aan de cafétoog in Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode en Opwijk? Maar heb jij ook oog voor de sociale problematieken in een stad als Halle? Stel je dan hier kandidaat!

Volledig scherm Als de boshyacinten bloeien in het Hallerbos, zijn de toeristen steevast op post. Jij als journalist ook! © Mozkito

In Hasselt zijn we dan weer op zoek naar een stadsjournalist. Waarom sputtert de motor van Quartier Bleu aan de jachthaven? Hoe zit het met de Hasseltse fusiekoorts? En waar moet je zijn voor de lekkerste koffies en hipste shoppingadresjes in de Limburgse modestad? Ken jij je weg in deze Limburgse jeneverstad en heb je zin om op zoek te gaan naar nieuws? Klik dan hier, en solliciteer!

Volledig scherm Jeneverfeesten in Hasselt © Mine Dalemans

En aan de andere kant van het land, in West-Vlaanderen, zijn we nog op zoek naar een journalist aan de kust. Hoe ver staan de werken aan het gloednieuwe casino van Middelkerke? Slaat de verkiezingskoorts al toe in gemeenten als Koekelare, Gistel en Oudenburg? En waar moet je zijn voor de lekkerste koffies en hipste shoppingadresjes in Oostende? Wil je elke dag op jacht naar nieuws en wil je onze oren en ogen zijn in het noorden van West-Vlaanderen? Solliciteer dan hier!

Volledig scherm Mensen genieten van de eerste lentedagen aan zee. Ga jij straks op reportage voor HLN.be? © Benny Proot

