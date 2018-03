Zoektocht naar invulling kiosk Marktplein 13 maart 2018

Nu het Marktplein volledig is afgewerkt, wacht de kiosk op een nieuwe invulling. Het gemeentebestuur wilt de kiosk zo organiseren dat het uitnodigt elkaar er te ontmoeten.





Daarom lanceert het een oproep naar geïnteresseerden. De kiosk wordt in de zomer in concessie gegeven om er een tijdelijk horecagebeuren uit te bouwen. Het is de bedoeling om in deze zonrijke omgeving een aanvullend horecagebeuren op het bestaande middenstandsaanbod in te richten. De inschrijver zal een voorstel van horecaplan moeten opmaken. De gemeente vindt het belangrijk dat de concessiehouder een oplossing biedt voor trouwers die er een receptie willen geven na de plechtigheid in het gemeentehuis. Ook moet de concessiehouder een oplossing kunnen bieden voor grotere activiteiten die het gemeentebestuur eventueel toelaat op het Marktplein. De concessie Pop-up Marktplein loopt van 1 juni tot 17 september 2018. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot en met 31 maart aanmelden. (ADA)