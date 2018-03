Zachte zithoekjes en nieuw infopunt 13 maart 2018

Wijnegem Shopping Center krijgt voor zijn 25ste verjaardag een volledig nieuwe inrichting cadeau. De zitbanken in de hallen zullen vervangen worden door nieuwe, hippe en gezellige zithoeken. Die werken zijn al gestart en zullen in september afgerond zijn.

"We merken dat het shoppingcenter steeds meer ook een ontmoetingsplek wordt waar vrienden met elkaar afspreken", geeft Katrien Geysen van Group Hugo Ceusters-SCMS als reden voor de renovatie.





Het oude meubilair zal via een ludieke wedstrijd verdeeld worden aan geïnteresseerde verenigingen. Hoe die wedstrijd er uit zal zien, wordt later bekendgemaakt.





Behalve de verfraaiingwerken zal er ook een nieuw informatiepunt komen. Vandaag bevindt dat punt zich nog in een winkelruimte. Dat nieuwe infopunt verhuist naar de hal zodat het veel zichtbaarder wordt.





"Op drukke dagen zullen we ook meer hosts inzetten zodat alle bezoekers optimaal geholpen kunnen worden," aldus Geysen. (ADA)