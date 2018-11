Winterlinde moet herinnering aan WO I levendig houden ADA

07 november 2018

In de tuin van het Woonzorgcentrum Rustenborg plantte het gemeentebestuur een winterlinde. Op deze manier moet de nagedachtenis aan het einde van de Eerste Wereldoorlog levendig gehouden worden. De boom staat symbool voor leven en hoop. Naast de boom staat een bordje met de tekst: Deze vredesboom werd in 2018 aangeplant als herdenking aan het einde van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 1918. Laten we de slachtoffers van gisteren nooit vergeten. En laten we vandaag en morgen meer dan ooit samenwerken voor de vrede, de vrijheid en de mensenrechten. Het gemeentebestuur schreef zich samen met 230 andere steden en gemeenten in voor het project ‘vredesbomen 2018’ van Agentschap Natuur en Bos in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog. De keuze viel op een winterlinde. De winterlinde komt in Europa in het wild voor en wordt vaak als sier- of schaduwboom aangeplant in parken en tuinen. De winterlinde wordt circa 30 meter en heeft een hoge, dichte, koepelvormige kroon.