Wijnegem Shoppingcenter: 2,2% minder bezoekers

02u44 0 Foto De Freine Nicole Bats, manager van het shoppingcenter: "Ondanks de lichte terugval blikken we tevreden terug." Wijnegem Het Wijnegem Shoppingcenter ontving in 2017 acht miljoen shoppers. Dat is een lichte daling tegenover 2016. De belangrijkste oorzaak is het goede weer in het voorjaar en minder openingsdagen dan in 2016. Met 58.000 bezoekers was 23 december een topdag. Ondanks de lichte daling kijkt het shoppingcenter terug op een goed jaar. De komst van de Sint lokte zo'n 20.000 kinderen.

Met acht miljoen shoppers was 2016 een goed jaar voor het Wijnegem Shoppingcenter. Ondanks een daling van 2,2 procent, blikt het management tevreden terug. "Meer bezoekers is altijd beter maar je moet rekening houden met bepaalde factoren. Zo kregen we te maken met een uitzonderlijk goed voorjaar op vlak van weer en dat speelt dan weer in ons nadeel. Daarnaast waren er minder openingsdagen dan in 2016. Rekening houdend met deze factoren, kunnen we tevreden terugblikken", vertelt Nicole Bats, manager van Wijnegem Shoppingcenter. Volgens Bats is er geen reden tot paniek zolang je de daling kan verklaren. "Je hoort wel roepen dat de economie zich aan het herstellen is maar ik denk dat het voor niemand gemakkelijk is. Mensen vergelijken steeds vaker prijzen en ook de invloed van het online shoppen mogen we niet onderschatten." Traditioneel zijn de maanden februari (vlak na de solden) en augustus (heel wat mensen met vakantie) de minste maanden van het jaar. Januari en juli doen het dan weer erg goed door de solden.





Sint

Topdag van 2017 was zaterdag 23 december met 58.000 bezoekers. Op dagen als deze ziet het Shoppingcenter dat mensen bereid zijn lang in de wagen te zitten om te komen shoppen, tot een straal van honderd kilometer. De gemiddelde bezoeker is 37 jaar. Het topevenement blijft de komst van Sinterklaas met dit jaar opnieuw 20.000 kindjes die langskwamen. "We merken dat die terugkomende evenementen blijven scoren. Ook onze Valentijnsactie was een groot succes. Van begin februari tot en met 14 februari hebben we ingezet op singles. Ze konden bij ons terecht voor speeddatesessies of om gezellig te dineren", aldus Bats.





Grote ketens

Volgens Hans Van Laer, Head of marketing and research, blijven shoppingcentra's het nog steeds goed doen in België. "De grote troef is dat je alle winkels in één gebouw hebt. Veel mensen blijven dat een gemakkelijk gegeven vinden. Vooral de grote ketens als Zara, H&M, AS Adventure en Fnac lokken veel mensen naar Wijnegem."