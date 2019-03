Wijnegem Shopping Center trakteert boezemvriendinnen op verwendag Ben Conaerts

16 maart 2019

20u35 0 Wijnegem Ter gelegenheid van Internationale Vriendinnendag heeft het Wijnegem Shopping Center drie duo’s vrienden getrakteerd op een gratis verwendag.

Zaterdag 16 maart stond in het Wijnegem Shopping Center in het teken van Internationale Vriendinnendag. Om dat te vieren, organiseerde het winkelcentrum een gratis verwendag. Meer dan 3.600 dames hadden zich via Facebook kandidaat gesteld, maar uiteindelijk konden slechts drie duo’s van de prijs genieten. Zij kregen kledingadvies van een personal shopper, werden onder handen genomen door een kapster en een visagiste en mochten voor maar liefst 250 euro per persoon op zoek gaan naar een nieuwe favoriete outfit. Als kers op de taart mochten ze deelnemen aan een professionele fotoshoot.

“Het was een superleuke ervaring”, zeggen Aurélie Verhofsté (22) en Silke Deschuytter (23) uit Evergem. “We hebben elkaar tien jaar geleden leren kennen in het eerste middelbaar en zijn sindsdien echte boezemvriendinnen. Deze verwendag was de ideale manier om onze tienjarige vriendschap te vieren. Het was een dag dat we nooit gaan vergeten.”